Londýn - V Británii se rýsuje velká televizní debata o brexitové dohodě mezi premiérkou Theresou Mayovou a lídrem opozičních labouristů Jeremym Corbynem. Mayová v dnešním rozhovoru s bulvárním deníkem The Sun uvedla, že je na duel připravena. Úřad vlády podle listu předběžně stanovil termín debaty na 9. prosince, tedy dva dny před klíčovým hlasováním v dolní komoře britského parlamentu.

"Ano, jsem připravena o ní (o "rozvodové dohodě" s EU) debatovat s Jeremym Corbynem. Protože já mám plán. On jej nemá," řekla britská premiérka. O televizním duelu lídrů dvou hlavních politických stran spekulují britská média už od soboty a Mayová nyní jejich dohady v podstatě potvrdila. "Jak přesně by to vypadalo, pokud na to (Corbyn) přistoupí, by záleželo na autorech přenosu," dodala předsedkyně vlády.

Labouristický vůdce se k výzvě ihned nevyjádřil, The Sun však citoval mluvčího nejsilnější opoziční strany, podle něhož by Corbyna nesmírně těšilo, kdyby mohl s Mayovou o "její zpackané brexitové dohodě a budoucnosti naší země" debatovat.

Snaha britské premiérky získat pro nepopulární dohodu s Bruselem podporu v parlamentu mezitím utrpěla další ránu, když dokument ve vysílání rozhlasové stanice BBC kritizoval bývalý ministr obrany Michael Fallon. Toho přitom agentura Reuters označila za jednoho z nejvěrnějších spojenců Mayové v parlamentu.

"Tohle není dobrá dohoda a potřebujeme lepší. A pokud je možné získat lepší dohodu, je třeba poslat vyjednávače zpět do Bruselu na dva nebo tři měsíce, klidně i odložit datum samotného odchodu (Británie z EU) o dva nebo tři měsíce," řekl Fallon. Za současné situace prý pro dojednanou podobu brexitu ruku nezvedne.

Premiérka Mayová i vrcholní představitelé EU ale prohlašují, že lepšího kompromisu mezi Londýnem a Bruselem nelze dosáhnout nebo že současná dohoda je dokonce jediná možná. Šéf britského úřadu vlády David Lidington dnes uvedl, že posílat vyjednávače zpět do Bruselu by nemělo žádný smysl.

O pozitivech předložené dohody se nyní Mayová snaží přesvědčovat i obyčejné Brity. Návštěvou Walesu dnes začíná její cesta napříč Británií, během níž bude o výsledcích vyjednávání hovořit s místními politiky nebo farmáři. "Budu hovořit s lidmi. Budu vysvětlovat, proč si myslím, že tato dohoda je pro Spojené království tou správnou," řekla Mayová.