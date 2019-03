Londýn/Štrasburk - Evropská unie a Británie se zavázaly, že učiní vše, aby do konce roku 2020 našly náhradní řešení za spornou irskou pojistku. Vyplývá to ze společného prohlášení, na němž se v pondělí večer ve Štrasburku shodla britská premiérka Theresa Mayová a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Podle Mayové další doplněk dohody zajišťuje, že EU se nebude moci snažit uplatňovat tuto pojistku neomezeně dlouhou dobu. Premiérka se tím pokusila přesvědčit poslance, aby v dnešním hlasování v Dolní sněmovně podpořili brexitovou dohodu. Vůdce opozice Jeremy Corbyn však jednání označil za neúspěch a smlouvu chce opět odmítnout.

Podle Mayové se obě strany shodly na "právně závazném" dodatku, podle něhož bude Brusel i Londýn usilovně pracovat na "alternativních ujednáních", jež mají zabránit, aby pojistka musela na konci přechodného období v prosinci 2020 vstoupit v platnost. Brusel rovněž bude čelit arbitrážím, pokud by se pokoušel časově neomezeně pomocí této pojistky svázat Británii s unií.

Pojistka, která má zabránit vzniku tvrdé hranice mezi Irskem a britským Severním Irskem, vadí zejména části britských konzervativců, kteří se obávají, že kvůli ní zůstane Británie součástí evropského celního prostoru.

"Naše dohoda poskytuje smysluplná vyjasnění a právně závazné záruky k brexitové dohodě a pojistce," řekl šéf Evropské komise na společné tiskové konferenci s Mayovou. Zároveň prohlásil, že doufá v to, že nové záruky budou dostatečnou motivací pro poslance, aby umožnili své zemi odejít z unie s dohodou. Dojednané dodatky podle něho nijak nemění dříve dohodnutý text.

Pokud Dolní sněmova dohodu nepodpoří a Británie požádá o odklad data ochdodu, bude podle Junckera muset opustit unii před volbami do Evropského parlamentu vypsanými na 23. až 26. květen. "Pokud Spjené království do té doby Evropskou unii neopustí, bude pro ně právně závazné uspořádání těchto voleb (do EP)," uvedl Juncker podle agentury Reuters.

Britská premiérka podotkla, že kromě dojednaných dodatků přijme její země jednostrannou deklaraci, podle níž nebude vázána dohodnutou pojistkou, pokud by v budoucnu ztroskotala vyjednávání o podobě vztahů s EU.

Podle prvních ohlasů z Británie však výsledky jednání, jež skončilo až krátce před půlnocí, nijak zásadně podporu dohody mezi poslanci neposílilo. Vůdce opozičních labouristů Jeremy Corbyn například uvedl, že jednání Mayové ve Štrasburku skončilo neúspěchem a Dolní sněmovna by měla v dnešním hlasování brexitovou dohodu odmítnout.