Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová věří, že může dosáhnout dohody o odchodu země z Evropské unie, která bude pro parlament přijatelná. Bude však potřebovat ještě čas. Řekla to v Dolní sněmovně, kterou informovala o vývoji brexitového vyjednávání. Šéf labouristické opozice Jeremy Corbyn ji poté obvinil, že lehkovážně plýtvá časem a snaží se poslance časovou tísní "vydírat", aby její dohodu podpořili. Parlamentní lídr skotských nacionalistů Ian Blackford dokonce Mayovou nazval lhářkou.

Ministerská předsedkyně si od dalších rozhovorů slibuje změny v brexitové dohodě, které britský parlament přesvědčí, aby s tímto dokumentem souhlasil. Unie ale stále dává najevo, že podmínky dohody měnit nebude, nevylučuje nicméně úpravu nezávazné doprovodné politické deklarace.

"Rozhovory jsou v rozhodující etapě. My všichni teď potřebujeme pevné nervy k dosažení změn, které tato sněmovna požaduje, a k provedení brexitu včas," řekla dnes Mayová poslancům. Opět odmítla návrhy, aby Británie zůstala členem celní unie s EU. "Jemně bych upozornila, že Dolní sněmovna už proti tomu hlasovala. A v každém případě by členství v celní unii bylo méně žádoucím výsledkem, než jaký je zajištěn v politické deklaraci," uvedla Mayová.

Pokud poslanci dají ve čtvrtek Mayové více času na jednání, bylo by to už podruhé od lednového zamítnutí její brexitové dohody. Další bitva v dolní komoře parlamentu by pak přišla za dva týdny. Upravenou verzi brexitové dohody chce Mayová poslancům předložit do 26. února. Pakliže změny nevyjedná, anebo dohoda opět nezíská podporu sněmovny, předstoupila by vláda s novým prohlášením a o den později by poslanci hlasovali o dalším postupu.

Na konci ledna se část zákonodárců snažila pozměňovacím návrhem k vládnímu plánu otevřít cestu k odkladu brexitu ve snaze zabránit odchodu bez dohody. Návrh ale neuspěl a jeho autoři dnes avizovali, že jej znovu předloží až 27. února, za předpokladu, že do té doby nebude schválena dohoda s EU. Nová verze opatření stanovuje jako ultimátum pro prosazení brexitové dohody 13. březen, jinak požaduje hlasování o odsunutí odchodu z EU.

"Dostali jsme slib, že budeme moci o dohodě hlasovat v prosinci, to se nestalo. Bylo nám řečeno, že další smysluplné hlasování bude tento týden poté, co premiérka znovu slíbila, že zajistí podstatné a právně závazné změny ohledně irské pojistky, a to se nestalo. Teď premiérka předstoupila před sněmovnu s dalšími výmluvami a dalšími odklady," prohlásil dnes Corbyn.

Šéf parlamentního klubu Skotské národní strany (SNP) Blackford dokonce směrem k Mayové po jejích slovech o dalším odkladu hlasování zakřičel "lhářko!". Dostal pak napomenutí od předsedy sněmovny Johna Bercowa a musel požádat, aby jeho urážka byla vymazána ze záznamu jednání.

Británie má opustit unii 29. března, tedy za 45 dní. Londýn i Brusel přitom dávají najevo, že si přejí, aby se tak stalo na základě dohody upravující podmínky tohoto kroku, a nikoli živelně. Největší překážkou je v tomto směru část dohody známá jako irská pojistka. Opatření zabraňující obnovení kontrol na hranici mezi Irskem a Severním Irskem si přejí obě strany, část konzervativních poslanců ale jeho stávající podobu odmítá.

Mayová řekla, že dnes a během tohoto týdne bude dál hovořit s unijními představiteli. Ve vyjednávání dnes pokračoval také ministr pro brexit Stehpen Barclay, který se setkal s koordinátorem Evropského parlamentu pro brexit Guyem Verhofstadtem.

"I přes setkání se zástupci Spojeného království, včetně premiérky Mayové, (šéfa úřadu vlády Davida) Lidingtona a Barclaye, se ke mně stále nedostal návrh na prolomení brexitového patu. Říkám si, co znamenají tato vyjednávání v 'rozhodující fázi', o níž padla řeč v Dolní sněmovně. Cestou vpřed je spolupráce mezi stranami, ne zdržování až do katastrofálního brexitu bez dohody," napsal posléze Verhofstadt na twitter.

Barclay v rozhovoru se zpravodajskou společností BBC uvedl, že "potřebujeme docílit právně závazného vyústění" v souvislosti s irskou pojistkou. Konkrétní alternativy k současnému mechanismu nezmínil, stejně tak neupřesnil, zda lze uvedený cíl dosáhnout bez otevření stávající brexitové dohody.