Londýn - Premiérka Theresa Mayová už britské konzervativce do do řádných voleb v roce 2022 nepovede. Řekla to podle vyjádření poslanců před takzvaným Výborem 1922 sdružujícím vlivné konzervativní zákonodárce krátce před hlasováním konzervativců o nedůvěře, v němž se rozhodne, zda zůstane v čele strany.

Zopakovala, že pokud by se vyměnil lídr nyní, bylo by to s ohledem na brexit velmi špatně načasované. Úryvky z klíčového projevu Mayové za zavřenými dveřmi citovala mimo jiné agentura Reuters a list The Guardian.

Pokud by Mayová hlasování neustála, musela by rezignovat na funkci šéfky strany a očekávalo by se od ní, že odstoupí i z úřadu premiérky. Podle odhadů médií a agentur Mayová hlasování konzervativních poslanců ustojí.

Mayová přestoupila před vlivnou komisi konzervativní strany

Britská premiérka a vůdkyně konzervativců Theresa Mayová dnes předstoupila před takzvaný Výbor 1922, který sdružuje vlivné konzervativní poslance. Podle televize SkyNews ji čeká nejdůležitější politický projev jejího života. Mezi 19:00 a 21:00 SEČ se uskuteční tajné hlasování konzervativních poslanců o nedůvěře Mayové jako šéfce strany, jehož výsledek se očekává kolem 22:00 SEČ. Mayová potřebuje získat prostou většinu 159 z 317 zákonodárců Konzervativní strany, aby hlasování přestála. Dvěma poslancům bylo dnes obnoveno právo hlasovat.

Zatímco agentura Reuters uvedla, že v médiích a na sociálních sítích svou podporu premiérce vyjádřilo 185 poslanců Konzervativní strany, reportérovi listu The Guardian to samé na záznam potvrdilo 160 konzervativců z řad zákonodárců. Podle televize SkyNews Mayovou podpoří 172 poslanců Konzervativní strany.

Právo hlasovat bylo dnes obnoveno dvěma poslancům. Charlie Elphicke nemohl dříve hlasovat kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování, které odmítá. Členství Andrewa Griffithse ve straně bylo pozastaveno poté, co vyšlo najevo, že poslal kolem 2000 textových zpráv sexuálního charakteru dvěma podstatně mladším ženám. Moderátor televize ITV Robert Peston na twitteru uvedl, že jejich hlasy se patrně vyruší. Zatímco Griffiths Mayovou podpoří, Elphicke bude proti Mayové.

Objevují se též spekulace, že Mayová svým spolustraníkům naznačila, že pokud dnešní hlasování vyhraje, před dalšími parlamentními volbami odstoupí. Její mluvčí totiž uvedl, že podle premiérky "nepůjde v dnešním hlasování o to, kdo povede stranu do příštích voleb, ale o to, zda má smysl měnit vůdce v této fázi brexitových jednání". Zdroj z Downing Street, jehož citoval britský deník The Guardian, ale řekl, že o žádných plánech Mayové na odchod nic neví.

Reuters: Mayovou při hlasování podpoří nejméně 185 konzervativců

Nejméně 185 konzervativních poslanců podpoří britskou premiérku Theresu Mayovou ve večerním stranickém hlasování o vyslovení nedůvěry jako vůdkyni Konzervativní strany, napsala agentura Reuters. Tento poslední součet vychází z vyjádření jednotlivých politiků v médiích a na sociálních sítích. Předchozí analýza BBC i Reuters uváděla, že premiérku podpoří 158 spolustraníků.

Právě prostá většina 158 z 315 zákonodárců Konzervativní strany je potřeba, aby Mayová hlasování ustála. "Někteří poslanci, kteří veřejně Mayovou podpořili, ale v soukromí podle britských politických komentátorů uvedli, že budou hlasovat proti ní," upozorňuje Reuters.

Výsledek tajného hlasování, které se uskuteční od 19:00 SEČ do 21:00 SEČ, by pak měl být znám do jedné hodiny. Podle britského tisku se očekává, že se hlasování zúčastní všichni konzervativní poslanci.

Mayové hrozí pád, konzervativci budou večer hlasovat o nedůvěře

Britské premiérce Therese Mayové, která kvůli brexitové dohodě s Evropskou unií čelí na domácí politické scéně tvrdé kritice, hrozí pád. Skupina poslanců z její Konzervativní strany totiž zahájila proces, ve kterém chce Mayové vyslovit nedůvěru jako šéfce strany, což by znamenalo i konec nynější vlády. Tajné hlasování se uskuteční dnes mezi 19:00 a 21:00 SEČ. Mayová dopoledne prohlásila, že tlaku ustoupit nehodlá a že je připravena o udržení důvěry poslanců své strany bojovat. Babiš doufá v to, že britská vláda dnešní hlasování ustojí. Pád kabinetu by znamenal obrovskou nejistotu, řekl premiér.

Nejméně 158 konzervativních poslanců už ale podle průzkumu stanice BBC naznačilo, že Mayovou ve stranickém hlasování podpoří. Právě prostá většina 158 z 315 zákonodárců Konzervativní strany je potřeba, aby Mayová hlasování ustála. Dosažení potřebného prahu pro setrvání Mayové ve funkci hlásí i agentura Reuters. "Někteří poslanci, kteří veřejně Mayovou podpořili, ale v soukromí podle britských politických komentátorů uvedli, že budou hlasovat proti ní," upozornila zároveň.

V 18:00 SEČ Mayová předstoupí před takzvaný Výbor 1922, který sdružuje vlivné konzervativní poslance. Podle hlavní politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové premiérka svým spolustraníkům patrně řekne, aby jí nechali dovést do konce brexit a že poté ještě před volbami odstoupí. Obdobně se vyjádřil také konzervativní poslanec Nick Boles, podle nějž si toto přeje většina konzervativních poslanců i členů strany.

"Jsem odhodlaná práci dokončit," řekla ministerská předsedkyně v prohlášení, které dopoledne přednesla před svým úřadem v Downing Street. Zároveň varovala, že pokud ji nahradí jiný stranický lídr, bude to znamenat odklad britského odchodu z EU. Spojené království má společenství opustit už za několik měsíců, v březnu 2019. Připravenou brexitovou dohodu, o které zatím britský parlament nehlasoval, považuje Mayová za správnou a za splnění vůle britských občanů vyjádřené v referendu; s unijními představiteli přitom podle svých slov ještě projednává možné změny. Evropská unie ale jakékoli změny dojednaného textu odmítá.

Podle pozorovatelů bude pro Mayovou obtížné zůstat lídrem, pokud bude výsledek hlasování, očekávaný kolem 22:00 SEČ, jen těsný. "Výhra je výhra, i když je malá," konstatovala v této souvislosti konzervativní poslankyně Kemi Badenochová.

Pokud by Mayová hlasování neustála, musela by rezignovat na funkci šéfky strany a očekávalo by se od ní, že odstoupí i z úřadu premiérky. Strana by si pak volila nového lídra. Tento proces by podle BBC zabral patrně několik týdnů.

"Myslím si, že by bylo chybou nyní volit nového vůdce," napsala na twitteru konzervativní poslankyně Elizabeth Trussová, jedna z těch, kteří především na sociálních sítích Mayovou podpořili. Naopak vlivný konzervativní poslanec Jacob Rees-Mogg, který se pro nedůvěru vůči Mayové vyslovil už před několika týdny, napsal, že "země potřebuje nového vůdce a je načase, aby paní Mayová odešla".

Opozice rozhodnutí Mayové bojovat o vedení strany kritizovala. Podle jednoho z předáků Labouristické strany Iana Laveryho slabost premiérky "naprosto paralyzovala vládu v době, která je pro zemi kritická". "Nedopečená brexitová dohoda nemá podporu kabinetu, strany, poslanců ani země," napsal Lavery v prohlášení.

Mayová utrpěla velkou porážku v pondělí, když se vláda kvůli očekávanému fiasku rozhodla odložit úterní hlasování britského parlamentu o připravené brexitové dohodě mezi Londýnem a zbytkem EU. Graham Brady, předseda vlivného konzervativního klubu v Dolní sněmovně, který je znám pod názvem Výbor 1922, v úterý obdržel 48 dopisů od nespokojených konzervativních poslanců; tento počet je třeba k zahájení procesu vyslovení nedůvěry.

Britská libra na devizových trzích smazala po zprávách o možném odkladu britského odchodu z EU počáteční ztráty a posiluje.

Babiš doufá, že britská vláda ustojí hlasování o Mayové

Premiér Andrej Babiš (ANO) doufá v to, že vláda britské premiérky Theresy Mayové ustojí dnešní hlasování, ve kterém se snaží předsedkyni vlády vyslovit nedůvěru skupina poslanců z její Konzervativní strany. Pád britského kabinetu by znamenal obrovskou nejistotu, řekl dnes Babiš novinářům v Poslanecké sněmovně. Podle premiéra česká vláda příští týden projedná postup jednotlivých resortů pro případ, že by nakonec nastal brexit bez dohody.

Tajné hlasování se uskuteční dnes mezi 19:00 a 21:00. Pokud by ho Mayová neustála, znamenalo by to pád celé vlády. Podle agentury Reuters bude hlasovat 315 konzervativních zákonodárců Konzervativní strany a Mayové stačí, když její setrvání ve funkci podpoří 158 z nich. Mayová, která čelí na domácí politické scéně kritice kvůli brexitové dohodě s Evropskou unií, je odhodlaná svou práci dokončit.

Babiš doufá v to, že britská vláda nepadne. "Tím pádem bychom se vlastně dostali do obrovské nejistoty, a neumím si představit, jak by to mělo fungovat dál, jak rychle by byla nová vláda - a jaká vláda, jak by se postavila k těm jednáním a dohodě," řekl premiér.

Po jednání evropského výboru Sněmovny Babiš novinářům řekl, že Britové musejí pochopit, že jiná dohoda o brexitu, než byla dosud vyjednána, existovat nebude. Podle něj je to nejlepší možný kompromis mezi 27 státy EU a Londýnem. Česká vláda se ale podle něj připravuje na situaci, která by nastala, pokud by se Británie, ať už pod vedením Mayové nebo jiného politika, rozhodla opustit unii bez dohody.

"Musíme se na to (tvrdý brexit) připravit, nemůžeme čekat, až se to stane. My jsme na dnešní vládě projednali scénář tvrdého brexitu a na pondělní vládě projednáme postup jednotlivých resortů," řekl Babiš. Podle něj musí připravit příslušná opatření ministerstva vnitra, financí, práce a zdravotnictví a také celní správa.

"Budeme to detailně analyzovat a připravíme postup, abychom to, kdyby to bohužel nastalo, jenom vytáhli ze šuplíku a pustili okamžitě do Parlamentu," řekl premiér. Sněmovna by podle něj v případě tvrdého brexitu musela navržená opatření projednat ve zrychleném režimu, chce se proto dohodnout na spolupráci i s opozicí. "Myslím si, že to je zájem všech. Doufejme, že to nenastane, ale musíme být připraveni," uvedl Babiš.