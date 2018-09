Londýn/Amsterodam - Britská vláda měla pravdu, když v březnu připsala odpovědnost za útok nervovým jedem novičok Rusku. Dvojice podezřelých známá jako Alexander Petrov a Ruslan Borišov pracuje pro ruskou vojenskou rozvědku GRU. V parlamentu to dnes řekla britská premiérka Theresa Mayová.

Podle premiérky plán březnového útoku v jihoanglickém Salisbury musel být schválen nejen uvnitř GRU, ale také vysoce postavenými představiteli státu. Mayová řekla, že působení GRU je "hrozbou pro všechny naše spojence a naše občany". Podle ní je potřeba posílit společnou ostražitost vůči GRU.

Bývalý ruský agent Sergej Skripal byl otráven novičokem společně se svojí dcerou Julijí 4. března. Podíl na útoku spáchaném látkou vyvinutou v sovětských laboratořích Rusko od počátku vehementně odmítá.

Británie podezírá dvojici Rusů z přípravy útoku na Skripalovy

Britští prokurátoři uvedli, že mají dostatek důkazů k obvinění dvojice Rusů z plánu na vraždu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije. Na Alexandra Petrova a Ruslana Boširova byl vydán evropský zatykač, informovala agentura Reuters. Británie však nebude usilovat o jejich vydání z Ruska, protože "ruská ústava nepovoluje vydávání ruských občanů", uvedla prokuratura. Ruské ministerstvo zahraničí podle agentury RIA Novosti uvedlo, že zveřejněná jména "nám nic neříkají". Britská policie se domnívá, že šlo pouze o krycí jména.

Skripalovi byli otráveni 4. března nervovým jedem novičok v jihoanglickém městečku Salisbury. Po týdnech v intenzivní péči lékařů se nakonec oba z útoku zotavili.

Podle šéfa londýnské protiteroristické policie Neila Basua dorazila dvojice údajných pachatelů útoku z Moskvy do Londýna 2. března a do ruské metropole se vrátila 4. března. Kontaminaci novičokem zaznamenali vyšetřovatelé v hotelovém pokoji, kde byli Rusové ubytováni. Do Británie zřejmě bojovou látku dopravili zamaskovanou jako voňavku značky Nina Ricci, uvedl Basu.

Prokurátoři podezírají dvojici přibližně čtyřicetiletých Rusů ze spiknutí s cílem zavraždit bývalého dvojího agenta Skripala, z pokusu o vraždu 66letého Rusa a jeho 33leté dcery a také z porušení zákona o chemických zbraních.

Moskva podle ruských médií v reakci popřela, že by jí jména dvojice podezřelých něco říkala. "Jména ani fotografie, které byly zveřejněny v médiích, nám nic neříkají," uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Zároveň Londýn vyzvala ke spolupráci při vyšetřování incidentu v Salisbury.

Sue Hemmingová z vrchního státního zastupitelství řekla, že vyšetřování shromáždilo dostatek důkazů, aby byla "reálná šance na odsouzení". Vznést obvinění proti Petrovovi a Baširovovi je podle ní "jasně ve veřejném zájmu". S ohledem na ruskou praxi nepředávat ruské občany k trestnímu stíhání do zahraničí ale prokuratura nebude Moskvu žádat o vydání podezřelých mužů, ačkoli se v srpnu objevily zprávy, že příslušná žádost je připravená.

"Avšak podařilo se nám získat evropský zatykač, což znamená, že pokud kterýkoli ze dvou mužů vycestuje do země, ve které zatykač platí, bude zatčen a může být vydán na základě těchto obvinění, u nichž není promlčecí lhůta," uvedla Hemmingová.

Testy OPCW potvrdily, že pár z Amesbury byl otráven novičokem

Laboratorní testy mezinárodní Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) podle agentury Reuters potvrdily závěry britských vyšetřovatelů, že pár z anglického Amesbury byl koncem června otráven nervově paralytickou látkou typu novičok. Toxické látce byli vystaveni pětačtyřicetiletý Charlie Rowley a o rok mladší Dawn Sturgessová, která později zemřela.

Londýn krátce po otravě dvojice oznámil, že pár byl zasažen nervově paralytickou látkou typu novičok, kterou byl už v březnu otráven bývalý dvojitý ruský a britský tajný agent Sergej Skripal a jeho dcera v nedalekém Salisbury. Britská vláda pak požádala OPCW sídlící v nizozemském Haagu o nezávislou identifikaci jedu.

OPCW v úterý podle agentury AP potvrdila zjištění Británie, i když chemikálii přímo nejmenovala. Uvedla rovněž, že je to "stejná toxická látka, která byla nalezena v biologických vzorcích a ve vzorcích z okolního prostředí vztahujících se k otravě Sergeje Skripala".

V případě páru v Amesbury byla zdrojem látky podle britských úřadů malá lahvička, podle bratra jedné z obětí od parfému.

V případě otravy Skripala a jeho dcery Londýn vinu připsal Moskvě, která ale jakýkoli podíl na otravě popřela. Kauza vyvolala diplomatickou krizi mezi Kremlem a Británií i dalšími zeměmi, provázenou recipročním vypovídáním diplomatů.