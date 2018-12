Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová dnes ustála hlasování poslanců své vlastní strany o nedůvěře, ve kterém se rozhodovalo, zda bude dál vůdkyní Konzervativní strany a potažmo i předsedkyní vlády. Informoval o tom poslanec Graham Brady, předseda výboru, který měl na starosti sčítání hlasů. V tajném hlasování, které vyvolali poslanci nespokojení s vyjednanou dohodou o brexitu, podpořilo Mayovou 200 poslanců, 117 jí vyjádřilo nedůvěru. Předsedkyně vlády v reakci na své vítězství uvedla, že je třeba, aby se politici semknuli a dosáhli brexitu.

Zákonodárci vládní Konzervativní strany, jichž se hlasování zúčastnilo všech 317, odpovídali v tajném hlasování na otázku, zda mají důvěru v Theresu Mayovou jako svou vůdkyni. Aby svou funkci Mayová uhájila, potřebovala získat prostou většinu 159 konzervativních poslanců. Kritikové premiérky Mayové vyvolali hlasování v souvislosti s bouřlivými spory kolem příprav na ochod země z Evropské unie.

Skutečnost, že dnes zvítězila, znamená, že nové vnitrostranické hlasování o nedůvěře nemohou poslanci její strany vyvolat přinejmenším příštích dvanáct měsíců.

Mayová v první reakci na výsledek hlasování uznala, že "významná část kolegů hlasovala proti mně", trvala ale na tom, že "musíme pokračovat v práci a zajistit brexit", který naplní vůli lidu vyjádřenou v referendu v roce 2016. Politici všech strany se podle ní nyní musí semknout a jednat v národním zájmu. Na čtvrtečním summitu EU chce Mayová žádat o právní a politické záruky k takzvané irské pojistce, která je hlavním terčem kritiky dohody, již Mayová vyjednala v Bruselu. Pojistka má zajistit, aby po brexitu nevznikla na hranici Irské republiky a Severního Irska přísně střežená hranice.

Zatímco poslanci podporující premiérku v prvních reakcích oslavují vítězství Mayové, její odpůrci upozorňují na to, že ji nedůvěru vyjádřila více než třetina poslanců.

"Velká gratulace Therese Mayové, jejíž výdrž, odolnost a slušnost opět vyhrála a dala jí šanci zajistit naší zemi brexit," uvedl na twitteru ministr zahraničí Jeremy Hunt. Ministr dopravy Chris Grayling řekl, že premiérka získala pohodlnou většinu.

Konzervativní poslanec Jacob Rees-Mogg, který se v posledních týdnech stal jednou z hlavních tváří odpůrců premiérky Mayové, výsledek hlasování přijal, uvedl ale, že pro premiérku je "hrozný" a že je vážnou ranou pro její autoritu. Mayová by se podle něj měla nyní zamyslet nad svou budoucností. Nemá podle něj podporu především těch poslanců, kteří zasedají pouze v parlamentu a nemají žádnou vládní funkci. "Viditelně nemá důvěru Dolní sněmovny a měla by udělat místo někomu, kdo ji má," dodal Rees-Mogg.

"Více než třetina parlamentní frakce ji nepodporuje, bude muset zvážit svou pozici," řekl i další odpůrce premiérky z řad konzervativních poslanců Peter Bone.

Jako porážku Mayové dnešní hlasování interpretují také někteří novináři. Například hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová uvedla, že většina, kterou má po hlasování na své straně premiérka Mayová, "není vůbec pohodlná".

Předseda nejsilnější opoziční strany Jeremy Corbyn v reakci na hlasování řekl, že na životy běžných lidí nemělo žádný vliv. "Musí svou ponurou dohodu příští týden přinést zpět do Dolní sněmovny, aby parlament mohl zpět získat kontrolu," vyzval předseda labouristů Mayovou. Skotská první ministryně Nicola Sturgeonová označil premiérku za "chromou kachnu". Tento výraz se přitom používá pro dosluhující politiky bez naděje na delší politickou kariéru.

Podle informací některých konzervativních poslanců Mayová v proslovu před hlasováním naznačila, že neplánuje stranu vést do řádných voleb v roce 2022. Podle britských médií je tak možné, že jako vůdkyně strany dříve či později sama odstoupí. Podle některých zdrojů, které citovala například televizní stanice Sky News, ale Mayová poslancům své strany přímo neodpověděla na otázku, zda by vedla stranu do případných předčasných voleb.

Vlastní poslanci lídrovi Konzervativní strany nedůvěru vyjádřili naposledy v roce 2003, kdy formace byla v opozici. Tehdy byl na základě hlasování funkce zbaven Iain Duncan Smith, který nyní patří ke kritikům premiérky Mayové.