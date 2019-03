Londýn/Brusel - Britská premiérka Theresa Mayová navzdory doplňkům k brexitové dohodě, které na poslední chvíli v pondělí dohodla s předsedou Evropské komise, stojí dnes v parlamentu před další porážkou. Nesouhlas s dohodou vyslovil nejen šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn, ale také severoirští unionisté podporující vládu a euroskeptičtí poslanci premiérčiných konzervativců. Mayová před večerním klíčovým hlasováním poslancům řekla, že si nyní musí vybrat mezi její dohodou, brexitem bez dohody, nebo žádným brexitem.

Mayová v pondělí večer ve Štrasburku dojednala s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem doplňky, jejichž podstatou jsou ujištění, že Británie nebude neomezenou dobu vázána k unijním pravidlům pomocí takzvané irské pojistky a že obě strany budou do prosince 2020 usilovat o "alternativní ujednání", díky nimž by nemuselo sporné ustanovení vůbec vstoupit v platnost.

Tisk, vláda i poslanci pak napjatě čekali na právní analýzu generálního prokurátora Geoffreyho Coxe. Ten oznámil, že podle jeho názoru právní riziko, že Británie i po odchodu z EU uvázne v unijních strukturách na neomezenou dobu při uplatnění irské pojistky, nadále trvá. Právě to některým euroskeptickým poslancům vadí. Text doplňku nicméně považuje Cox za právně závazný.

Nejmenovaný činitel ze severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), která podporuje menšinovou vládu Mayové, britskému tisku řekl, že po zveřejnění Coxova stanoviska nevidí způsob, jakým by strana mohla večer brexitovou dohodu podpořit.

K odmítnutí dohody vyzval také Corbyn, který i přes doplňky nevidí v samotném textu dohody žádné změny oproti lednu, kdy poslanci dokument drtivě odmítli.

Odmítavě se dnes vyjádřili i euroskeptičtí konzervativní poslanci z vlivné skupiny ERG, která sdružuje několik desítek vládních zákonodárců.

Očekávalo se, že hlasování bude předcházet posuzování pozměňovacích návrhů. Předseda sněmovny John Bercow ale krátce po zahájení dnešní parlamentní debaty oznámil, že nevybral žádný z předložených poslaneckých pozměňovacích návrhů. Znamená to, že parlament bude o brexitové dohodě hlasovat rovnou ve 20:00 SEČ.

Mayová: Parlament si musí vybrat mezi dohodou a žádným brexitem

Britská premiérka Theresa Mayová před večerním klíčovým hlasováním o brexitové dohodě v parlamentu poslancům řekla, že parlament si nyní musí vybrat mezi její dohodou nebo brexitem bez dohody či žádným brexitem. S odkazem na pondělní jednání s Evropskou komisí (EK) dodala, že se jí podařilo zajistit "vylepšení" textu, který členové Dolní sněmovny už jednou odmítli kvůli sporné irské pojistce.

"Špatná dohoda by byla ještě horší než žádná dohoda, ale tahle je dobrá," dodala premiérka ohledně dokumentu, o němž dva roky vyjednávala s Evropskou unií.

Varovala také před tím, že unie by nemusela Spojenému království umožnit odklad brexitu, plánovaného na 29. března. Pokud dnešní hlasování skončí vládním fiaskem, což komentátoři předpokládají, bude to patrně znamenat, že poslanci budou ve čtvrtek hlasovat o odkladu vystoupení z bloku.

Média si všímají, že ochraptělá Mayová téměř nemohla mluvit, což ostatně sama premiérka přičetla horečným jednáním s předsedou EK Jeanem-Claudem Junckerem ve Štrasburku. Měli byste slyšet, jak zní on, řekla žertem poslancům.

Mayová v pondělí dojednala s Evropskou komisí doplňky k brexitové dohodě. Jejich podstatou jsou ujištění, že Británie nebude neomezenou dobu vázána k unijním pravidlům pomocí takzvané irské pojistky a že obě strany budou do prosince 2020 usilovat o "alternativní ujednání", díky nimž by nemuselo sporné ustanovení vůbec vstoupit v platnost.

Tisk, vláda i poslanci pak napjatě čekali na právní analýzu generálního prokurátora Geoffreyho Coxe. Ten ale oznámil, že podle jeho názoru právní riziko, že Británie i po odchodu z EU uvázne v unijních strukturách na neomezenou dobu při uplatnění irské pojistky, nadále trvá. Právě to některým euroskeptickým poslancům vadí.

Předseda sněmovny John Bercow dnes krátce po zahájení parlamentní debaty oznámil, že nevybral k hlasování žádný z předložených poslaneckých pozměňovacích návrhů. Znamená to, že parlament bude o brexitové dohodě hlasovat rovnou ve 20:00.

Pozorovatelé ale předpovídají vládní debakl. Opoziční labouristé, severoirská strana DUP i vlivná skupina konzervativních euroskeptických poslanců již oznámili, že budou hlasovat proti.

Cox: Právní riziko uváznutí Británie v unijních strukturách trvá

Právní riziko, že Británie i po odchodu z Evropské unie uvázne v unijních strukturách na neomezenou dobu při uplatnění takzvané irské pojistky, trvá navzdory doplňku k brexitové dohodě, který s Evropskou unií na poslední chvíli v pondělí vyjednala premiérka Theresa Mayová. Uvedl to dnes ve své analýze britský generální prokurátor Geoffrey Cox. Dodal nicméně, že text doplňku považuje za právně závazný.

Coxovo stanovisko může být klíčové pro osud brexitové dohody, o které bude dnes večer znovu hlasovat Dolní sněmovna. Takzvaná irská pojistka je spornou částí dokumentu a poslanci kvůli ní dohodu o podmínkách odchodu z EU už jednou odmítli. Mnoho zákonodárců dnes uvedlo, že se při hlasování budou řídit právě Coxovým názorem nebo posudkem jiných právníků.

Labouristický stínový ministr pro brexit Keir Starmer v reakci na Coxovu analýzu prohlásil, že vládní brexitová strategie je nyní "v troskách". "Generální prokurátor potvrdil, že na (brexitové) dohodě se nic nezměnilo ani přes právní dokumenty dojednané minulou noc," soudí Starmer. Šéf labouristů Jeremy Corbyn už v pondělí uvedl, že jeho strana dohodu odmítne.

Podobně se dnes vyjádřili i euroskeptičtí konzervativní poslanci z vlivné skupiny ERG, která sdružuje několik desítek vládních zákonodárců. Na twitteru uvedli, že jim právníci uskupení po analýze textů představených v pondělí "nedoporučili (brexitovou dohodu) schválit". Záruky poskytnuté unií ohledně irské pojistky jsou podle nich nedostatečné.

Zdroj ze severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), která podporuje menšinovou vládu Mayové, britskému tisku řekl, že po zveřejnění Coxova stanoviska nevidí způsob, jakým by strana mohla večer brexitovou dohodu podpořit. Předsedkyně DUP Arlene Fosterová se má ještě dnes sejít s Mayovou. Dopoledne se Fosterová podobně jako řada dalších poslanců vyslovila pro to, aby bylo hlasování o brexitové dohodě plánované na 20:00 SEČ odloženo, aby mohli poslanci novinky řádně vyhodnotit.

Coxovo stanovisko se týká především doplňku brexitové dohody, označovaného jako "společný právně závazný nástroj". Jeho cílem je Bruselu znemožnit, aby po neomezenou dobu vázal Británii k unijním pravidlům pomocí irské pojistky. Podle Mayové by měl umožnit Londýnu zahájit formální spor proti EU u nezávislého rozhodčího panelu, pokud by blok nutil Británii k setrvání v tomto režimu. Všechny další záležitosti by se ale řešily před unijními soudy. Pokud by však Británie při s EU v arbitráži prohrála, znamenalo by to, že z pojistky nemůže vystoupit, připustil dnes ministr pro brexit Stephen Barclay při "grilování" v brexitovém výboru sněmovny.

Irská pojistka je kontroverzním bodem brexitové dohody. Má zajistit průchodnost hranice mezi Irskem a Severním Irskem i po brexitu, ale podle některých britských poslanců představuje riziko, že země zůstane natrvalo připoutána k unijním strukturám. Unie ujišťuje, že pojistka, pokud na její uplatnění vůbec dojde, by měla být pouze dočasným řešením. Rozvodovou dohodu kvůli pojistce ale znovu otevírat nehodlá.

Britští politici se přou o právní závaznost doplňků k dohodě s EU

Britská labouristická opozice dnes označila doplňky k brexitové dohodě, které v pondělí s šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem na poslední chvíli dojednala premiérka Theresa Mayová, za právně nezávazné, a tudíž nedostačující. Ministr životního prostředí Michael Gove ale v rozhovoru s BBC zopakoval vládní stanovisko, že texty mají stejnou právní sílu jako sama dohoda o podmínkách odchodu, o které budou večer britští poslanci hlasovat. Rovněž irský premiér Leo Varadkar dnes podle televize Sky News ujistil, že texty jsou právně závazné, ačkoli nejsou součástí dohody.

Někteří členové Dolní sněmovny ale chtějí klíčové hlasování o brexitové dohodě odložit na středu, aby měli dostatek času na posouzení novinek. Jejich podstatou jsou ujištění, že Británie nebude neomezenou dobu vázána k unijním pravidlům pomocí takzvané irské pojistky a že obě strany budou do prosince 2020 usilovat o "alternativní ujednání", díky nimž by nemuselo sporné ustanovení vůbec vstoupit v platnost.

Pojistka je součástí brexitové smlouvy a brtiský parlament už kvůli ní dohodu jednou odmítl. Podle některých komentátorů dokument nejspíš čeká stejný osud i dnes večer.

Řada zákonodárců, včetně skupiny konzervativních euroskeptických poslanců, nicméně podle britského tisku čeká na posudek generálního prokurátora Geoffreyho Coxe. Cox by své stanovisko měl zveřejnit do 13:30 SEČ.

Vlivný konzervativní poslanec Jacob Rees-Mogg řekl, že jeho euroskeptická skupina čeká na Coxovu analýzu i na stanovisko vlastní skupiny právníků. Dnešní hlasování, plánované na 20:00 SEČ, ale podle něj bylo "zoufale uspěcháno", a nejlépe by bylo odložit jej do středy.

Labouristický stínový ministr pro brexit Keir Starmer, jenž je sám právník, na twitteru uvedl, že si nové doplňky k brexitové dohodě již prostudoval a že by byl překvapen, kdyby Coxovi stačily. Připomněl, že prokurátor ve svém posledním posudku v prosinci ohledně irské pojistky uvedl, že tento režim by "trval neomezeně", dokud by nebylo nalezeno jiné řešení.

Právě riziko, že Spojené království zůstane natrvalo připoutáno k unijním strukturám, části britských poslanců vadí. Unie ale ujišťuje, že toto řešení, pokud na něj vůbec dojde, by mělo být pouze dočasné. Rozvodovou dohodu kvůli pojistce ale znovu otevírat nehodlá.