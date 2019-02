Dublin - Británie se stále může vyhnout odchodu z Evropské unie bez dohody, není ovšem jasné, zda je možné dohody dosáhnout do konce března. Před setkáním s britskou premiérkou Theresou Mayovou to dnes v Dublinu řekl irský premiér Leo Varadkar. Zároveň zdůraznil, že na večeři s Mayovou, která do Dublinu přijela, nehodlá o podmínkách brexitu vyjednávat.

"Dohody lze dosáhnout," řekl veřejnoprávní televizi RTÉ Varadkar. Irský premiér dnes před setkáním s Mayovou navštívil Severní Irsko, kde se setkal se zástupci všech hlavních severoirských stran včetně Demokratické unionistické strany (DUP). Na hlasech DUP je v britské Dolní sněmovně závislá menšinová vláda premiérky Mayové. Předsedkyně strany Arlene Fosterová je zároveň jednou z nejostřejších kritiček současné podoby brexitové dohody.

Podle Varadkara je toho ale mnohem více, co vládu Irské republiky a severoirskou DUP spojuje, než co je rozděluje. "Myslím, že všichni se chtějí vyhnout brexitu bez dohody, všichni se chtějí vyhnout tvrdé hranici (mezi Irskem a Severním Irskem) a všichni chtějí, aby Británie a Irsko měli - ať už se stane cokoli - nadále velmi blízké politické i ekonomické vztahy," řekl Varadkar. "Často je tomu tak, že když sdílíte všechny své hlavní cíle, je možné najít řešení," dodal irský premiér.

Dnešní večerní schůzka Mayové a Varadkara má být podle předsedy irské vlády příležitostí podělit se o různé pohledy na brexit, nikoli však vyjednávat o jeho podmínkách. Tato jednání podle Varadkara přísluší pouze EU a Británii.

"Bude zdůrazňovat, co hledáme: právně závazné změny v dohodě o odchodu Británie z EU, které parlament chce, aby dohodu schválil," řekla dnes odpoledne k záměrům Mayové před večeří s Varadkarem mluvčí britské vlády.

Británie by měla Evropskou unii opustit 29. března. Dohodu, kterou vláda premiérky Mayové vyjednala v Bruselu, ale poslanci Dolní sněmovny v lednu odmítli. Předsedkyně vlády se nyní snaží dosáhnout právně závazných změn v dohodě. EU nicméně odmítá dohodu znovu otevírat.

Hlavním sporným bodem je otázka budoucího režimu na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království. Obě strany si přejí zachovat režim bez přísných hraničních kontrol. Takzvaná irská pojistka, která jim má zabránit a na které se Londýn s Bruselem původně dohodly, vadí řadě britských poslanců. Mnoho z nich v ní vidí riziko dlouhodobého připoutání Británie k unijním strukturám.