Londýn - Rozuzlení sporu mezi londýnskou vládou a parlamentem o to, jak má proběhnout nadcházející vystoupení Británie z Evropské unie stále není na obzoru a dnes do něj nevnesly jasno ani interpelace v dolní sněmovně. Během nich se střetla premiérka Theresa Mayová s lídrem opozičních labouristů Jeremym Corbynem, který po ní neúspěšně žádal ujištění, že nedopustí brexit bez platné dohody s EU. Na tento scénář se ale stále intenzivněji připravuje jak unie, tak jednotlivé členské země, včetně Česka.

Corbyn se v parlamentu snažil Mayovou přimět k tomu, aby řekla, zda se bude řídit vůli poslanců v případě, že by vládě uložili zajistit odložení termínu brexitu. Odklad termínu vystoupení z EU, který je dosud stanoven na 29. března, žádá jeden z pozměňovacích poslaneckých návrhů. Premiérka se však odpovědi vyhnula a řekla pouze tolik, že odklad problém nijak neřeší. "Volba zůstává stejná: brexit bez dohody, dohoda nebo žádný brexit," řekla předsedkyně vlády.

O odkladu dnes odmítl spekulovat i hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier, podle něhož musí v případě žádosti o odložení termínu mít Londýn jasno v některých důležitých otázkách. "Zaprvé a zadruhé, proč a na jak dlouho? A zatřetí: nezkomplikuje to květnové evropské volby (volby do Evropského parlamentu)?" řekl Barnier deníku Luxembourg Times.

Kromě odkladu stanoveného data vystoupení Británie z EU se v ostrovním království čím dál častěji hovoří i o uspořádání druhého referenda. Tomuto řešení nově vyjádřila podporu i redakce vlivného listu Financial Times. Podle něj by plebiscit byl cestou, jak prolomit pat v parlamentu. "Jestliže zástupci lidu nedokážou vyřešit nejdůležitější politický problém celé generace, pak musí znovu promluvit lidé," napsal deník.

Zatímco britští politici zatím marně hledají shodu, Evropská unie jako celek i její členové se čím dál intenzivněji připravují na variantu takzvaného tvrdého brexitu, tedy na to, že Británie EU opustí bez jakékoli dohody o podobě dalších vztahů. Evropská komise dnes odsouhlasila dva legislativní návrhy, které mají zmírnit dopady takového vývoje na evropské rybářství. Poslanecká sněmovna zase schválila návrh zákona, podle nějž mají mít Britové v případě tvrdého brexitu v Česku do konce příštího roku stejná práva, jako by byli dál občany EU. Tento návrh by dočasně ošetřil situaci zhruba 5000 Britů působících na českém pracovním trhu.

Mezinárodní ratingová agentura Moody's dnes znovu varovala, že brexit bez dohody negativně poznamená britskou i evropskou ekonomiku. Podle ní by neuspořádaný odchod znamenal zásadní selhání britských politických institucí a negativně by se odrazil rovněž na úvěrové důvěryhodnosti země.