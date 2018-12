Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová je přesvědčena, že je i nadále možné získat od Evropské unie další dodatečné záruky, které umožní ratifikaci smlouvy o brexitu v britské Dolní sněmovně. Mayová to dnes řekla novinářům v Bruselu poté, co prezidenti a premiéři ostatních 27 zemí unie v noci na dnešek ve společném prohlášení vysvětlili svůj pohled na pro mnoho britských poslanců sporné záložní řešení režimu na irské hranici.

Podle Mayové má v noci zveřejněný dokument jako formální závěr summitu unie právní status. Britská premiérka chápe, že EU nehodlá měnit text samotné dohody o britském odchodu, ale její dnešní rozhovory s kolegy z unijních zemí prý ukázaly, že další vyjasnění a diskuse je možná. "Práce ještě zbývá a v příštích dnech budeme jednat o tom, jak získat další záruky, které potřebuje britský parlament," uvedla.

V nočním dokumentu dalo 27 ostatních zemí unie najevo, že irská pojistka je záložní plán. Ideálně by vůbec neměl být po konci přechodného období po brexitu ani spuštěn, protože do té doby se Brusel a Londýn chtějí dohodnout na novém a lepším řešení v rámci budoucího těsného obchodního partnerství Británie a EU.

Jednání o něm by měla začít co nejdříve po brexitu a příprava ještě dříve. Pokud se dohodu nepodaří sjednat včas a irská pojistka, fakticky držící Severní Irsko v evropské celní unii, naskočí, měla by být opět jen dočasným řešením, dokud jej nenahradí nová a co nejrychleji dojednaná dohoda.

Mayová uvítala v noci odsouhlasenou stránku závěrů 27 zemí. Jsou prý "tím nejjednoznačnějším vyjádřením, které jsme dosud ze strany EU slyšeli". Evropští partneři podle ní dali jasně najevo, že se po ratifikaci dohody o vystoupení chtějí s britskou stranou rychle domluvit na nové smlouvě upravující budoucí těsné hospodářské partnerství.

"Klíčem a zásadní věcí v tomto ohledu je, jaké bude naše budoucí partnerství s EU," podotkla Mayová. Ze strany unie je podle ní jasné, že dohodu o budoucím těsném vztahu si Evropská unie přeje stejně jako Londýn, a hodlá na ní proto intenzivně pracovat. Připustila, že vyjednávání v poslední fázi budou tvrdá.

Podle diplomatů ale z finální verze nočního prohlášení EU27 vypadl původně navržený bod, v němž premiéři a prezidenti výslovně uváděli, že jsou připraveni v budoucnu britské straně poskytnout ještě další záruky.

Mayová, která původně odvolala dopředu prohrané hlasování o rozvodové smlouvě plánované na dnešní týden, v Bruselu dnes potvrdila, že text Dolní sněmovně předloží do 21. ledna. Na otázku, proč by jí měly ostatní země pomáhat, když je potvrzení skeptickými britskými poslanci dál jen málo pravděpodobné, britská premiérka zdůraznila, že cílem EU je právě prosazení měsíce dojednávané dohody.

Tisk: Mayová se vrací z Bruselu s prázdnýma rukama

Britská premiérka Theresa Mayová utrpěla ve čtvrtek na summitu Evropské unie ničivou porážku a zažila další ponížení, když prezidenti a premiéři 27 zemí potvrdili, že o brexitové smlouvě už není možné znovu vyjednávat, píše britský tisk.

"Pokud měla schůzka v Bruselu ukázat Therese Mayové začátek únikové cesty z brexitového bludiště, pak se to příliš nepodařilo," napsala ve své analýze hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová. Premiérka doufala, že se jí od unijních vůdců dostane alespoň náznaku možného řešení nejproblematičtějšího a kontroverzního bodu dohody, takzvané irské pojistky. "To ale teď není na pořadu dne," dodala Kuenssbergová.

Žádost o změny v dohodě s cílem usnadnit vnitropolitická jednání nebyla podle ní vyslyšena. Zároveň je ale možné, že po odmítnutí v Bruselu budou muset i kritici Mayové uznat, že lepší dohody patrně nebylo možné dosáhnout, soudí novinářka.

List The Guardian, který je zastáncem setrvání Spojeného království v EU, píše, že vůdci sedmadvacítky jednoznačně odmítli snahy Mayové o nové právní záruky v irské pojistce. "Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker dal najevo, že není na EU, aby uspokojila požadavky vzpurných britských poslanců," uvedl list.

The Daily Telegraph, který zastává spíše probrexitové pozice, soudí, že "Mayovou vůdci EU opět ponížili". Premiérka nejen že nezískala ústupky, ale zdá se, že představitelé sedmadvacítky postoj vůči ní ještě přitvrdili, tvrdí deník. "Rozzlobeně ji obvinili, že břímě nalezení řešení klade na ně, místo aby s nějakým řešením přišla sama," píše deník. Navíc oficiální prohlášení unijních vůdců po večeři bylo nakonec pro Londýn nepříznivější než návrh, který koloval předtím, než Mayová své protějšky oslovila.

Deník poznamenává, že "katastrofální výkon Mayové v Bruselu šokoval i ostřílené diplomaty". "To jsem nečekal. Ona v podstatě přišla a požádala EU, aby problém vyřešila za ni. Její projev byl takový, že vůdcům EU znemožnil jí pomoci," citoval The Daily Telegraph vysoce postavený zdroj z unie.

"Mayová se z Bruselu vrací s prázdnýma rukama," konstatuje probrexitový deník The Times a rovněž mluví o ponížení premiérky. Zdroje z Downing Street ve snaze zachovat si tvář ale poté tvrdily, že unijní vůdci v soukromí další jednání nevylučovali.

Server Independent píše o "katastrofálním sledu událostí", který vyústil v to, že vůdci EU nakonec upustili od klíčových písemných závazků týkajících se záložního řešení pro režim na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Právě tyto formulace, které mohly přispět ke schválení dohody v britské Dolní sněmovně, patrně původně obsahoval návrh závěrečného prohlášení. Byla mezi nimi například věta, že "(irská) pojistka není pro unii žádoucím řešením". "Zbylo nakonec holé prohlášení, které premiérce pomáhá jen minimálně," uvedl server.