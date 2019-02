Londýn/Brusel - Britští poslanci by mohli čelit těžké volbě a rozhodovat se na poslední chvíli mezi brexitovou dohodou premiérky Theresy Mayové a dlouhým odkladem odchodu Británie z Evropské unie. Podle dnešních komentářů britských médií tomuto scénáři leccos napovídá a ministerská předsedkyně podle něj skutečně hraje o čas a parlament postaví před obtížné dilema krátce před stanoveným termínem brexitu, jímž je 29. březen. To však důrazně popírá ministr pro brexit Stephen Barclay.

Spekulace o tom, že premiérka hraje o čas, zdůraznila informace zpravodaje britské televize ITV, že něco takového naznačil její hlavní vyjednávač s EU Oliver Robbins. Novinář totiž slyšel v baru jednoho bruselského hotelu Robbinse říct právě to, že zákonodárci si budou muset na poslední chvíli vybrat buď upravenou brexitovou dohodu Mayové, nebo případný výrazný odklad.

Pokud parlament brexitovou dohodu neschválí, bude se muset premiérka rozhodnout, zda brexit odloží, nebo pátou největší ekonomiku světa uvrhne do chaosu odchodem z unie bez dohody. Mayová přitom opakovaně řekla, že Spojené království unii opustí ve stanoveném termínu ať už s dohodou, nebo bez ní.

Právě na to dnes poukázal Barclay, když odmítl spekulace o záměru premiérky postavit poslance na poslední chvíli před volbu buď přijmout dohodu, nebo přistoupit na odklad brexitu. Podle ministra to neodráží politiku kabinetu, neboť odklad neplánuje. "Premiérka naprosto jasně řekla, že jsme zavázáni odejít 29. března," uvedl Barclay podle agentury AP.

Podobně odmítavě se dnes ke spekulacím postavila Evropská komise. Její mluvčí Margaritis Schinas na briefingu v Bruselu podle agentury Reuters řekl, že Británie o odklad brexitu nežádala a že prodloužení času pro jednání před rozchodem nemůže být nekonečné, nýbrž musí vést ke konkrétnímu výsledku.

Situace, kdy jeden z nejvyšších představitelů Mayové popírá její pozici k brexitu v hotelovém baru v Bruselu naznačuje míru brexitové krize v Británii, která šokovala investory i spojence, poznamenal Reuters.

Ministerská předsedkyně se snaží znovu otevřít jednání o brexitové dohodě, k níž v listopadu s Bruselem dospěla. Od dalších rozhovorů si slibuje změny, které britský parlament přesvědčí, aby s tímto dokumentem souhlasil. Vedoucí unijní činitelé o tom ale nechtějí slyšet. Podmínky dohody EU podle nich měnit nebude, nevylučuje nicméně úpravu nezávazné doprovodné politické deklarace.

Agentura Bloomberg v této souvislosti napsala, že podle názoru lidí z obou stran Mayová a Evropská unie směřují k hazardní hře na poslední chvíli s vysokou sázkou, která rozhodne, jestli Británie odejde s dohodou, nebo bez ní.

Mayová bude mít poslední možnost k získání ústupků na poslední chvíli 21. března na unijním summitu v Bruselu, tedy jen týden před tím, než by Británie měla EU opustit. Podle nejmenovaného činitele není pravděpodobné, že by blok případně něco vstřícného nabídl dříve, napsal Bloomberg. Mayová by pak podle zdrojů agentury revidovanou dohodu o brexitu předložila britskému parlamentu, který by tak neměl na výběr, než její dohodu schválit, nebo přistoupit na brexit bez dohody.