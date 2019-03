Londýn - Snaha premiérky Theresy Mayové získat hlasy britských poslanců pro brexitovou dohodu, kterou již dvakrát odmítli, bude pokračovat. Předsedkyně vlády to dnes v Dolní sněmovně prohlásila s tím, že v tuto chvíli podpora stále není dostatečná a že třetí hlasování o o dohodě se tedy v úterý neuskuteční. Zároveň opět nevyjasnila, jaký postup by její kabinet zvolil po definitivním ztroskotání dokumentu, a dokonce naznačila, že by nemusela realizovat scénář, který by schválil parlament.

"Doufám, že se všichni shodneme, že nyní se musíme rozhodnout," řekla Mayová. Jako jediné možné řešení vidí dohodu o podmínkách brexitu, kterou vyjednala s Bruselem. Dodala, že si je dobře vědoma toho, že tento dokument je kompromisem. Zároveň v dnešní parlamentní debatě zopakovala, že Evropská unie možnost změny návrhu dohody nepřipouští.

Šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn chce, aby řízení brexitu převzala sněmovna. "Vládní přístup k brexitu se nyní stal národní ostudou," prohlásil.

Britští komentátoři odhadují, že při dnešním večerní hlasování už ve sněmovně uspěje poslanecký návrh, který by vytvořil prostor pro sérii hlasování o různých brexitových scénářích. Mayová slíbila, že tento proces umožní, staví se však k němu skepticky a dokonce naznačila, že například setrvání Británie v celní unii či na jednotném unijním trhu by odmítla uskutečnit i po schválení těchto scénářů poslanci. "Nikdo nechce podporovat variantu, která by protiřečila programu, se kterým kandidoval," řekla.

Podle Corbyna tak Británie stále čelí hrozbě "katastrofálního" brexitu bez dohody. Předsedkyně vlády ale prohlásila, že zemi nevyvede z evropského bloku bez dohody proti vůli parlamentu. "Brexit bez dohody nebude, pokud jej parlament neodsouhlasí. Zrušení brexitu se nemůže stát. A pomalý brexit, který by prodloužil článek 50 (Lisabonské smlouvy) za 22. květen a přinutil Brity k účasti v evropských volbách... není brexitem, který by národ sjednotil," uvedla Mayová.

Premiérka tedy opět nevyjasnila, jaký by byl její "plán B", pokud se nepodaří prosadit v Dolní sněmovně "rozvodovou" dohodu s EU. Stále prý doufá, že dokument bude moci poslancům znovu předložit. Britský ministr pro brexit Stephen Barclay v neděli uvedl, že pokud parlament odhlasuje podobu brexitu, která odporuje volebnímu programu Konzervativní strany, mohlo by to vést k předčasným volbám.