Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová dnes poprvé připustila, že Británie může požádat o odklad březnového termínu pro odchod z Evropské unie. Poslancům v parlamentu ale řekla, že vláda Brusel o jednorázový a krátkodobý odklad požádá jen v případě, že zákonodárci při hlasování odmítnou podpořit jí vyjednanou dohodu o odchodu z unie i možnost, že Británie 29. března EU opustí bez jakékoli předchozí dohody.

Britská premiérka Theresa Mayová se odhodlala přehodnotit svou dosavadní strategii týkající se prosazení dohody o odchodu země z Evropské unie a hodlá dnes vládě a poslancům navrhnout odklad brexitu. Podle britských médií tak chce zažehnat revoltu části členů své vlády, kteří požadují vyloučení brexitu bez dohody, zároveň ale riskuje odpor části poslanců své konzervativní strany, kteří trvají na tom, aby Británie z unie odešla v předem stanovený den, tedy 29. března. Dnešní zasedání vlády proto podle komentátorů bude nanejvýš dramatické.

Mayová dosud prohlašovala, že Británie z EU 29. března odejde, a to i bez dohody. Podle informací deníku The Sun je ale změna v premiérčině postoji motivována snahou uklidnit nespokojence ve své vládě, kteří volají po odkladu brexitu. Na druhou stranu, jak deník poznamenal, vyloučení brexitu bez dohody rozhněvá zastánce důrazné odluky od unie.

Podle listu The Daily Mail se v pondělí pozdě večer v budově parlamentu sešli ti členové současné vlády, kteří požadují, aby premiérka vyloučila možnost, že země koncem března odejde z EU bez jakékoli dohody. Tři představitelé vedení ministerstev průmyslu, digitalizace a energetiky pak v dopise, který deník zveřejnil, pohrozili, že podají rezignaci, pokud premiérka nezaručí odklad brexitu v případě, že současná dohoda neprojde parlamentem do 13. března.

Komentátor deníku Financial Times napsal, že Mayová se chce vyhnout ponižující porážce v parlamentu, která by už tuto středu hrozila, pokud by někteří ministři skutečně podpořili dodatek k dohodě o brexitu. Tento dodatek z pera labouristické poslankyně Yvette Coperové a konzervativce Olivera Letwina by v případě schválení umožnil poslancům převzít kontrolu celého brexitového procesu a předpokládá taktéž delší odklad brexitu. Odpůrcům brexitu bez dohody prý proto ministerská předsedkyně slíbí, že pokud její dohoda o odchodu z EU parlamentem do 13. března neprojde, navrhne sama prodloužit lhůtu stanovenou článkem 50 Lisabonské smlouvy. Toto prodloužení by mělo být "krátkodobé", nejčastěji se zmiňuje prodloužení o dva měsíce, tedy do konce května.

V neděli premiérka oznámila, že odloží hlasování o dohodě plánované na 27. února a že návrh dohody poslancům předloží nejpozději do 12. března, tedy pouhých 17 dní před očekávaným odchodem země z EU.

Parlament již jednou dohodu odmítl. Kontroverzní částí je takzvaná irská pojistka, která má zabránit klasickým hraničním kontrolám mezi Irskem a Severním Irskem. Mayová se nyní snaží s EU dojednat změny, Brusel ale text dohody měnit nehodlá.