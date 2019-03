Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová, která v Dolní sněmovně zažila další ponížení, připravuje třetí hlasování o brexitové dohodě, kterou parlamentu již dvakrát odmítl. Shoduje se na tom dnešní britský tisk, který středeční dění v parlamentu popsal jako kolaps a vládu chaosu.

Deník Daily Mirror o středečním dění informoval čtenáře titulkem Kolaps. V podtitulcích uvádí, že brexitová krize se dále prohlubuje a že premiérka Theresa Mayová utrpěla v Dolní sněmovně další ponižující porážku. Premiérka, která ztrácí kontrolu nad Konzervativní stranou, se nyní obává rezignací ve svém kabinetu.

Kolaps jako titulek vybral také deník i. Ten napsal, že odklad brexitu je nyní zase o něco pravděpodobnější, když poslanci odmítli schválit odchod z unie bez dohody. Deník i dále napsal, že zastánce vystoupení z EU zachvátila panika z možného ohrožení odluky, takže se začínají klonit k plánu premiérky, který zahrnuje již dvakrát parlamentem odmítnutou dohodu.

Stejný titulek jako Daily Mirror a i zvolil deník The Times, který ke slovu kolaps doplnil ještě přívlastek brexitový. List The Times poznamenal, že Mayová opět vzkřísila svou brexitovou dohodu, kterou parlament již dvakrát odmítl. Dnes totiž poslanci budou hlasovat o krátkém odkladu brexitu do 30. června, delší odklad by znamenal pro Británii nutnost zúčastnit se květnových voleb do Evropského parlamentu.

Do 29. března, kdy je očekávaný termín brexitu, zbývá 15 dní. Mayová se podle The Times pokusila zúžit možnosti poslanců, když je postavila před možnost krátkého technického odkladu brexitu, pokud do 20. března schválí její výstupovou dohodu, nebo delšího odkladu, jehož součástí bude i účast v evropských volbách.

List Daily Mail na titulní stránce čtenářům oznámil, že po středečním dění ve sněmovně se vlády ujal chaos. Napsal také, že Mayová si chce vynutit třetí hlasování o své dohodě a že poslance jasně vyzvala, aby ji podpořili, jinak se nemusí brexit vůbec uskutečnit.

Také The Guardian napsal, že Mayová adresovala toryům poslední varování, že když ji nepodpoří, o brexit přijdou.

Britský prounijní týdeník The New European ve zvláštním vydání napsal, že konečně se všichni mohou shodnout na tom, že je načase opustit premiérku Mayovou.