Londýn - Londýn se chystá předložit Evropské unii novou nabídku týkající se režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem po brexitu. Uvedla to dnes premiérka Theresa Mayová s tím, že krok má prolomit patovou situaci ve vyjednávání o podmínkách rozluky. Agentura Bloomberg a deník The Times předtím s odvoláním na nejmenované členy britské vlády informovaly, že Mayová plánuje ústupky týkající se "nouzového" scénáře pro případ, že se obě strany v rozhovorech o budoucích vztazích nedohodnou na lepším řešení problému kolem irské hranici.

"Ty návrhy předložíme. (...) Je to proto, že plán, s nímž přišla EU, je pro nás nepřijatelný. Protože plán, s nímž přišla EU je plánem, který v podstatě ponechává Severní Irsko v celní unii a zaručuje, že Irským mořem fakticky povede celní hranice," řekla Mayová zpravodajskému webu BBC.

Podle agentury Bloomberg Londýn novou nabídku předloží během října. Krok by mohl rozhýbat vyjednávání, která jsou od března prakticky na mrtvém bodě. EU dává najevo, že bez funkční a závazné pojistky pro fungování irské hranice dohodu o odchodu nebude možné uzavřít. To by znamenalo, že Británie v březnu "vypadne" z EU bez přechodného období určeného pro zavedení opatření týkajících se budoucích obchodních vztahů.

Nová britská nabídka podle médií spočívá v tom, že Londýn přestane odmítat zavedení nových kontrol zboží putujícího mezi Severním Irskem a zbytkem Británie. Vláda výměnou požaduje, aby irská pojistka obnášela setrvání celého Spojeného království v systému evropských celních pravidel.

Zavedení kontrol v moři mezi Severním Irskem a zbytkem Británie i odchod z evropské celní unie patří k "červeným liniím" Mayové, jejichž překročení premiérka nepřipouští. "Úřad premiérky bude tvrdit, že Spojené království v tomto momentě (po přechodném období na konci roku 2020) opustilo celní unii, ale zachováním klíčových pravidel by byla po mnoho let omezena schopnost uzavírat obchodní dohody," komentoval záměr vlády The Times.

Mayová dnes detaily plánované nabídky nevysvětlila. Řekla jen, že nejlepší způsob, jak se vypořádat s problémem irské hranice je širší dohoda s EU založená na jejím "plánu z Chequers". Zástupci severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), o jejíž podporu se britská vláda v parlamentu opírá, údajně o záměru popsaném médii nevěděli. Strana prý nyní záležitost s vládou probírá.

Podle The Times ústupek Mayové pravděpodobné rozlítí zastánce tvrdšího brexitu, kteří jej budou považovat za "setrvání v částečné celní unii na dobu neurčitou". "Nouzová varianta by nabrala účinnost, pakliže by během přechodného období nebyl dojednán způsob, jak zamezit pevné hranici mezi Irskem a Severním Irskem," pokračuje list.

Právě obnovení hraničních kontrol, které by šlo proti obsahu klíčové mírové dohody uzavřené před 20 lety po desetiletích násilí, se Londýn i Brusel chtějí vyhnout. Britský ministr financí Philip Hammond se ale v pondělí zdánlivě odpoutal od oficiální vládní politiky, když řekl, že jeho země bude prosazovat standardní hranici, pokud by měla EU opustit bez dohody.

The Sun: Johnson by jako premiér chtěl odsunout brexit o půl roku

Bývalý britský ministr zahraničí Boris Johnson řekl podle bulvárního listu The Sun svým stranickým kolegům, že by odsunul brexit nejméně o půl roku, pokud by místo Theresy Mayové usedl do premiérského křesla. Johnson bude dnes hovořit na stranické konferenci v Birminghamu.

Šest měsíců by podle bývalého ministr zahraničí, který vládu Mayové opustil kvůli neshodám ohledně vyjednávání Londýna s Bruselem, mělo stačit na opětovné nastartování rozhovorů o brexitu, které jsou nyní na mrtvém bodě.

Podle listu The Sun se Johnson některým ministrům britské vlády o možnosti odsunout odchod Spojeného království z EU, který je naplánován na 29. března příštího roku, zmínil v souvislosti se snahou připravit si půdu pro svržení premiérky Mayové.

Johnson bude dnes hovořit na konferenci Konzervativní strany v Birminghamu. Očekává se, že bude kritizovat premiérčin brexitový plán.

Podle průzkumu mezi konzervativci, o kterém informoval The Sun, Johnson zůstává s 30 procenty favoritem coby případný nástupce Theresy Mayové ve funkci předsedy vlády. Na druhém místě členové vládní strany jmenovali ministra vnitra Sajida Javida (19 procent).

V Birminghamu se dál radí konzervativci, hvězdou bude Johnson

V britském Birminghamu dnes pokračuje konference vládní Konzervativní strany, kterou rozděluje spor o podobu nadcházejícího odchodu Spojeného království z Evropské unie. Mezi řečníky, kteří vystoupí, bude v dopoledním bloku ministr vnitra Sajid Javid a dvě hodiny po poledni si delegáti poslechnou někdejšího ministra zahraničí Borise Johnsona.

Bývalý šéf diplomacie patří mezi nejhlasitější odpůrce brexitového plánu premiérky Theresy Mayové, který v nedávném rozhovoru nazval "vyšinutým". Podle agentury Bloomberg se tak dá očekávat, že Johnson bude jednou z hvězd dnešního programu. Sama Mayová promluví až ve středu.

V pondělí na sjezdu například zaznělo, že Británie se nesmí nechat Evropskou unií šikanovat. V nezvykle ostrém prohlášení to řekl ministr pro brexit Dominic Raab, který tak reagoval na neochotu Bruselu odsouhlasit Mayové plán. Británie podle Raaba raději opustí blok bez dohody, než aby přistoupila na jednostranné ujednání.