Londýn/Paříž/Brusel/Vídeň - Britská premiérka Theresa Mayová dnes v dopise adresovaném předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi požádala o druhý odklad brexitu, a to opět do 30. června. Británie se podle ní zároveň připraví na účast ve volbách do Evropského parlamentu, které začnou 23. května. Podle dnešního vyjádření vysoce postaveného unijního činitele mezitím Tusk dospěl k závěru, že ve stávající situaci by byl nejlepším řešením roční odklad brexitu s tím, že britský odchod může nastat dřív.

Plán, se kterým nyní šéf unijních summitů seznamuje členské země bloku, by Britům umožnil odejít z bloku spořádaným způsobem poté, co schválí text dohody o vystoupení, který britská Dolní sněmovna už třikrát odmítla. Podle dobře informovaného představitele EU je takové řešení v souladu s dopisem Mayové.

Evropská komise nechtěla novou žádost Londýna komentovat, zatímco Francie označila Tuskovu myšlenku pružného odkladu brexitu za "pokusný balonek". Rakousko zopakovalo, že pro další odsunutí termínu britského odchodu z EU nevidí důvod, pokud se nezmění situace na britské politické scéně. Český premiér Andrej Babiš nechtěl postoj Česka k žádosti Londýna předjímat s tím, že chce počkat na vývoj na nadcházejícím summitu EU, který je svolán na 10. dubna.

Podle současného harmonogramu má Spojené království opustit Evropskou unii 12. dubna, ovšem britští poslanci stále nepřijali dohodu s Bruselem upravující podmínky brexitu. Britští vládní konzervativci proto v současnosti vyjednávají s opozičními labouristy o kompromisu, který by umožnil schválení brexitové dohody v Dolní sněmovně. Pokud nenajdou shodu, hodlá premiérka parlamentu předložit sérii variant další brexitové strategie a poté se řídit vůlí poslanců.

O případném posunutí termínu brexitu budou Tusk a lídři unijních zemí jednat na bruselském summitu příští středu. Tuskova představa řešení je - spolu s britskou žádostí o odklad do 30. června - podkladem pro jejich rozhodování.

Mayová dnes šéfovi unijních summitů napsala, že její vláda bude usilovat o to, aby britský parlament schválil brexitovou dohodu do 23. května, kdy evropské volby začínají, a aby tedy země mohla opustit EU před těmito volbami. Uznává však, že pokud bude Británie ještě po 23. květnu členským státem unie, voleb se zúčastní.

"Vláda proto podniká zákonné a zodpovědné přípravy na tuto krajní variantu, mezi nimiž je i nařízení stanovující datum voleb," uvádí Mayová.

Premiérka dosud podmínku účasti v eurovolbách odmítala a část její vlády kvůli ní hrozila rezignací. Brusel už dal ale dříve najevo, že Británie musí do 12. dubna oznámit, zda postaví své kandidáty pro eurovolby.

První reakce z britské politické scény na žádost Mayové o druhý odklad brexitu jsou zatím převážně negativní. Zatímco vlivný konzervativní stoupenec rázné odluky od unie Jacob Rees-Mogg vyzývá k vetování všech unijních návrhů, pokud Britové zůstanou v bloku delší dobu, evropský mluvčí skotských nacionalistů označil návrh odkladu za chaotický a zopakoval požadavek své strany uspořádat nové referendum.