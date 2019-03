Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová podle zákulisních informací britských novinářů na dnešek plánovala třetí hlasování o "rozvodové" dohodě Británie s Evropskou unií. Nakonec ho ale odložila a před poslanci v pondělí přiznala, že dokument stále nemá šanci na zisk většinové podpory v dolní komoře parlamentu. Žádný "plán B" ale Mayová nenastínila a v prosazování dohody prý hodlá pokračovat.

Závěry nedávného summitu Evropské rady uvádějí, že prodloužení vyjednávacího období brexitu do 22. května bude platit jen tehdy, pokud britští poslanci dohodnutým podmínkám brexitu dají zelenou tento týden. Zatím se však neobjevily známky toho, že by poslanci ve velkých počtech přecházeli na stranu vlády a její brexitové dohody.

Mayová se stále snaží přesvědčovat hlavně křídlo největších euroskeptiků v Konzervativní straně a poslance severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), která podporuje její menšinovou vládu. Jeden z lídrů první zmíněné skupiny Jacob Rees-Mogg údajně svým kolegům řekl, že brexitovou dohodu podpoří, pokud tak učiní i DUP. Unionisté však v pondělí uvedli, že jejich odmítavý postoj se nemění.

Vládě Mayové by paradoxně s přesvědčováním mohly částečně pomoci důsledky pondělního přelomového hlasování, kterým si britští poslanci vynutili možnost ve středu probírat na plénu své alternativní brexitové plány. Komentátoři odhadují, že většinovou podporu v tomto procesu může získat jedině "měkčí" forma brexitu například se setrváním Británie v bezcelní zóně EU. Takový výsledek by mohl Mayové posloužit jako strašák vůči konzervativním poslancům, kteří chtějí co nejvýraznější odluku Británie od evropského bloku.