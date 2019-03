Londýn - Britský list The Sunday Times dnes napsal, že premiérka Theresa Mayová čelí ve svém kabinetu rostoucími tlaku, aby kvůli situaci kolem brexitu rezignovala. Řada ministrů nicméně tvrzení popřela a vyjádřila Mayové podporu. Mayová získala ve čtvrtek v Bruselu na summitu EU odklad brexitu přinejmenším do 12. dubna, není však jisté, zda v příštích dnech přesvědčí poslance k podpoře hotové dohody s EU, kterou předtím už dvakrát odmítli. V opačném případě hrozí Británii neřízený brexit.

Tlak na vyhlášení druhého referenda ze strany odpůrců brexitu mezitím v Británii nadále roste. V sobotu v Londýně za vyhlášení nového referenda o brexitu demonstrovaly statisíce lidí, zatímco online petice za druhé hlasování posbírala více než pět milionů podpisů. Ministr financí Philip Hammond dnes v rozhovoru pro televizi Sky News řekl, že by si druhé brexitové referendum "zasloužilo zvážení". Zároveň uvedl, že si není jist, zda by opakovanému hlasování vyjádřil podporu parlament.

List The Sunday Times dnes napsal, že Mayová čelí vzpouře uvnitř vlastního kabinetu s tím, že celkem 11 jeho členů žádá její odstoupení a jmenování nového přechodného šéfa vlády. Podle reportéra Tima Shipmana chtějí ministři nespokojení s tím, jak Mayová řídí proces vystoupení Británie z Evropské unie, premiérku konfrontovat na pondělním zasedání vlády a pohrozit rezignacemi, pokud jim neslíbí, že se svého postu vzdá. Tyto úvahy ale dnes popřeli ministr financí Philip Hammond, šéf úřadu vlády David Lidington či ministr životního prostředí Michael Gove.

"Ne, nemyslím si, že je tomu tak. Není to o premiérce. Výměna premiérů by nám nepomohla," řekl Hammond serveru Sky News. "Hovořit o výměně hráčů, kteří jsou na hřišti, je v tuto chvíli, upřímně řečeno, zbytečný přepych," dodal. Popřel také spekulace, že by si údajně přál, aby Mayovou vystřídal jako dočasný premiér její fakticky zástupce Lidington. Ten podle agentury Reuters prohlásil, že nemá ambici vystřídat Mayovou, ani čas kout pikle proti premiérce. Podobně ministr životního prostředí Gove řekl, že premiérka má jeho plnou podporu, a doplnil, že nastal čas, aby se "chladné hlavy" soustředily na to, aby parlament konečně schválil brexitovou dohodu

Ještě dnes se premiérka podle zpravodajského serveru BBC má setkat se svými kolegy včetně největších podporovatelů brexitu bez dohody ve svém venkovském sídle Chequers.

Svůj další postup ladili podle Shipmana vzbouřenci uvnitř kabinetu v sobotu večer. Podle nich se Mayová stala pro další vyjednávání ohledně brexitu přítěží a měla by být nahrazena někým jiným. Shoda údajně panuje na tom, že by ji měl nyní ve funkci vystřídat dočasný premiér, který bude vládu řídit do doby, než si Konzervativní strana na podzim zvolí nové vedení. Nespokojení členové vlády údajně mezi sebou už diskutují i o jméně nástupce Mayové. Shoda by podle nich umožnila, aby po její případné demisi nenastal vleklý souboj o nástupnictví, který by mohl další postup kolem brexitu ještě zkomplikovat. Největší šance má podle The Sunday Times šéf britského úřadu vlády Lidington, kterého podporují mimo jiné ministr obchodu Greg Clark, ministryně práce Amber Ruddová, ministr spravedlnosti David Gauke, ministr financí Philip Hammond a ministr vnitra Sajid Javid. Kromě Lidingtona se jako o možných nástupcích Mayové hovoří i o ministru zahraničí Jeremym Huntovi a ministru životního prostředí Michaelu Goveovi.

Na premiérku zároveň roste tlak i ze strany společnosti. V sobotu vyšly na podporu druhého referenda o brexitu do ulic Londýna statisíce lidí,kteří se sjeli z celého Spojeného království. Podporu demonstrantům vyjádřila řada politiků včetně starosty Londýna Sadiqa Khana či skotské první ministryně Nicoly Sturgeonové. Pochod zastánců brexitu, který se uskutečnil u Nottinghamu a kde hovořila jedna z tváří referenda o brexitu Nigel Farage byl o poznání menší.

Petice, která od poloviny tohoto týdne požaduje zrušit brexit, mezitím dnes získala přes pět milionů podpisů. Organizátorka iniciativy Margaret Georgiadouová uvedla, že obdržela tři telefonáty, ve kterých jí někdo vyhrožoval smrtí, a přišly jí také nenávistné vzkazy na facebooku, který si následně rozhodla deaktivovat.

O odchodu z EU rozhodli Britové v referendu v červnu 2016 poměrně těsnou většinou hlasů: 17,4 milionu lidí - tedy 52 procent - hlasovalo pro brexit, 16,1 milionu (48 procent) si přálo zůstat v unii. Od té doby odpůrci brexitu usilují o další referendum. Argumentují i tím, že při současných zmatcích a bezradnosti politiků by osud Británie opět měli vzít do rukou občané. Ani tři roky debat totiž nerozptýlily nejistotu, jak, kdy a zda vůbec Británie vystoupí z EU. I případné druhého hlasování by ale podle aktuálních průzkumů dopadlo těsně, ačkoli poměr hlasů se kloní spíše proti opuštění unie.