Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová požádá Evropskou unii pouze o krátký odklad brexitu. S odvoláním na nejmenované zdroje v britské vládě o tom dnes informují britská média. Konkrétní navrhovaný nový termín odluky neuvádějí, bude to prý ale nejpozději do 30. června, aby se Británie nemusela účastnit květnových voleb do Evropského parlamentu. Rozhodnutí zbylých zemí EU o britské žádosti o odklad by podle vyjádření Evropské komise mohlo přijít až na mimořádném summitu příští týden.

Zprávy o nejvýše tříměsíčním odsunutí brexitu následně v podstatě potvrdili členové britské vlády. Takový vývoj by nejspíše znamenal, že Mayová se bude nadále snažit v britském parlamentu prosadit už dvakrát odmítnutou "rozvodovou" dohodu s unií. Minulý týden přitom kabinet jako podmínku žádosti o krátký odklad brexitu stanovil schválení dohody do dnešního dne.

Předseda Evropské rady Donald Tusk zatím žádnou žádost o odklad brexitu z Londýna nedostal, řekl dnes v Bruselu novinářům dobře informovaný unijní činitel. Doufá, že britská pozice bude vyjasněna nejpozději ve čtvrtek odpoledne, kdy by měla před brexitovým jednáním šéfů států a vlád 27 zemí EU pohled Londýna představit britská premiérka Mayová. Tusk zároveň ještě dnes napíše dopis premiérce Mayové, ať už obdrží její žádost, či nikoli, uvedla na twitteru bruselská zpravodajka BBC Katya Adlerová.

Podle zdrojů britských médií Mayová nepožádá například o roční odklad, protože "lidé už mají po krk neschopnosti parlamentu učinit rozhodnutí a premiérka sdílí jejich frustraci". Novináři ale už od úterní schůze kabinetu upozorňují, že snaha o výrazné odsunutí brexitu s účastí Británie v evropských volbách by zřejmě vedla k rozpadu vlády.

Tříměsíční odklad nesnižuje riziko brexitu bez dohody, neboť by vytvořil ještě tvrdší tlak na konci června. Británie se může rychle dostat do situace, kdy už s tímto termínem nebude moci hýbat, protože její účast ve volbách do europarlamentu už zkrátka nebude možná. Pro tuto účast by vláda podle médií musela začít připravovat půdu už v polovině dubna.

"Krátké prodloužení by odvrátilo hrozbu rezignací v kabinetu, ale - pokud bude schváleno - znamenalo by, že hrozba brexitu bez dohody se jen posune o tři měsíce," shrnula na twitteru reportérka Sky News Tamara Cohenová.

Podle současného harmonogramu by měla Británie z EU odejít k 29. březnu, tedy za devět dní. Britský parlament ale opakovaně neschválil připravenou dohodu s Bruselem o podmínkách brexitu a Londýn se nyní chce vyhnout neřízené odluce. Ve hře proto zůstaly krátký odklad, který by umožnil dohodu ještě schválit, případně dlouhý odklad pro nové rozhodnutí o britském postoji. Vyloučeno podle komentátorů stále není ani úplné odvolání brexitu.

Po odeslání britské žádosti o prodloužení brexitové lhůty budou mít osud celého procesu v rukou lídři EU, kteří musí o věci rozhodnout jednomyslně. Summit tento týden ve čtvrtek a v pátek ale podle všeho verdikt nepřinese. Šéf EK Jean-Claude Juncker dnes uvedl, že rozhodnutí od řádného summitu neočekává, podle jeho mluvčí Miny Andreevové by se Evropská rada mohla za tímto účelem znovu sejít příští týden. Andreevová dodala, že trpělivost na straně EU27 dochází.

Podle zpravodajky BBC Adlerové není prodloužení brexitové lhůty ze strany EU samozřejmostí, ačkoli odvrácení brexitu bez dohody je pro unijní představitele vysoko na seznamu priorit. "Krátký odklad dává EU smysl, dokáže-li Mayová protlačit brexitovou dohodu parlamentem, s tím, že prodloužení se použije k její ratifikaci, ale unijní lídři mají pochybnosti," dodala.

Hlavní unijní brexitový vyjednavač Michel Barnier v úterý popsal několik kritérií, na které se bude unie soustředit při posuzování britské žádosti. Klíčové prý bude, zda odklad brexitu zvýší šance na schválení "rozvodové" dohody nebo zda bude Londýn usilovat o úpravu politické deklarace o vztazích s EU po brexitu.