Londýn - Britský parlament má nyní podle premiérky Theresy Mayové dvě možnosti: podpořit dohodu s Evropskou unií o brexitu, a posunout se tak k budování lepší budoucnosti země, nebo dohodu odmítnout a tím otevřít dveře dalšímu rozkolu a nejistotě. Mayová to dnes řekla poslancům Dolní sněmovny. Mimořádný summit EU v neděli potvrdil text rozvodové dohody i politickou deklaraci, která popisuje, jak si Brusel a Londýn představují budoucnost vzájemných vztahů po odchodu Británie z evropského bloku. Vůdce opozice Jeremy Corbyn označil dohodu za výsledek "neúspěšných a mizerných jednání".

Mayová poslance ujistila, že obě strany v dohodě o brexitu něco získaly a něčeho se musely vzdát. Podle ní žádná lepší dohoda, než ta, které dosáhla ona, "není k dispozici", a ta, kterou vyjednala její vláda, zajistí "hladký a spořádaný" brexit a "ambiciózní partnerství (s EU) v budoucnosti".

Dohoda, kterou prezidenti a premiéři sedmadvaceti členských zemí EU v neděli potvrdili v Bruselu, je podle Mayové "tou pravou dohodou pro Británii", neboť naplní požadavky Britů, které vyplynuly z referenda z června 2016. Británie podle ní získá zpět kontrolu nad svými hranicemi a svými penězi a zároveň ochrání pracovní místa a zajistí bezpečnost i integritu Spojeného království.

Rozvodová dohoda, kterou už dříve podpořila i britská vláda, bude podle ministerské předsedkyně dobrá pro celou rodinu Spojeného království včetně Gibraltaru. "Budeme vždy po vašem boku," vzkázala premiérka obyvatelům území na jihu Pyrenejského poloostrova, o který vede Británie dlouhodobý spor se Španělskem. Madrid minulý týden hrozil, že se na nedělním summitu postaví proti dojednané dohodě o brexitu, nakonec se ale jeho námitky podařilo uspokojit.

V dnešním projevu se Mayová věnovala také otázce budoucího režimu na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou, která jednání mezi Londýnem a Bruselem dlouhou dobu komplikovala. Pojistku, kterou dohoda obsahuje, podle premiérky "nikdo nechce využít" a EU i Británie jsou plně odhodlány uzavřít včas potřebné dohody o budoucích vztazích. Pojistku k irské hranici by podle premiérky obsahovala jakákoli dohoda s EU.

Dohoda, kterou Mayová vyjednala, je podle předsedy opoziční Labouristické strany Jeremyho Corbyna výsledkem "neúspěšných a mizerných jednání". Británie podle něj po brexitu bude mít "to nejhorší z obou světů, nebudeme mít možnost mluvit do budoucích pravidel a nebudeme mít jistotu do budoucnosti". Trvat na současné dohodě je podle Corbyna "sebepoškozováním". "Tato sněmovna nemá jinou možnost, než dohodu odmítnout," dodal předseda labouristů.

Podle britských médií se Mayová v současnosti chová jako by se měly konat parlamentní volby. Na programu má řadu akcí, na kterých se setká s veřejností, aby získala podporu pro svou dohodu s EU, a zvýšila tím tlak na poslance. Podle serveru The Telegraph chystá Mayová dokonce brexitový televizní duel s Corbynem.

Britský parlament by o brexitové dohodě měl hlasovat v prosinci, přesný termín ještě není jasný. Podle britských médií by se mohlo hlasovat některý den v týdnu od 10. prosince. Za nejpravděpodobnější termín označují média 12. prosinec. Proti textu, který vyjednala vláda Mayové, se staví nejen opoziční labouristé, liberální demokraté či skotští nacionalisté, ale i severoirští unionisté, kteří menšinovou vládu v Londýně tolerují, a někteří poslanci vládní Konzervativní strany.

The Sun: Britští politici uvažují o připojení Británie k EFTA

Někteří britští ministři a také někteří labourističtí zákonodárci debatují o možnosti připojení Británie k Evropskému sdružení volného obchodu (EFTA), pokud britský parlament odmítne dohodu o brexitu, který s EU dojednala Mayová. Napsal to britský deník The Sun.

Podle bulvárního listu britský ministr životního prostředí Michael Gove a ministryně práce Amber Ruddová vytvořili napříč stranami alianci, která má prosazovat členství v EFTA. Někteří ministři se přitom údajně už vzdali naděje, že brexitová dohoda, jak ji vyjednala Mayová, projde parlamentem.

"Hroutí se nám to. Opozice je zjevně tak silná, že Theresa bude muset opravdu bojovat, aby to teď zvrátila," citoval The Sun nejmenovaného britského ministra.

Myšlenka nazývaná "Norsko plus" spočívá v tom, že Spojené království by se připojilo k EFTA, aby si na několik let udrželo hospodářskou stabilitu, zatímco Londýn bude ze silnější pozice jednat o dohodě o volném obchodu, vysvětluje The Sun.

Návrh brexitové dohody připravený britskými a unijními vyjednavači podpořil v neděli mimořádný summit EU. Mayovou však čeká obtížný úkol prosadit dokument ve skepticky naladěném britském parlamentu, v němž vystoupí dnes odpoledne.

Sdružení a zónu volného obchodu EFTA v současnosti zahrnuje pouze Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Británie před více než půl stoletím pomáhala toto sdružení vytvořit jako protiváhu k Evropskému hospodářskému společenství (EHS), tedy předchůdci Evropské unie.

V roce 1972 však Británie z EFTA vystoupila, aby se stala členem EHS. Sdružení EFTA už v roce 2016, záhy po referendu, na jehož základě Británie odchází z EU, dala najevo, že by opětovné přičlenění Británie uvítala.

Dohoda o odchodu Británie z EU mimo jiné konstatuje, že obě strany mají zájem o ambiciózní, široké a vyvážené hospodářské partnerství. Cílem má být vznik zóny volného obchodu s těsnou celní a regulační spoluprací a pravidly.