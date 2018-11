Londýn/Brusel - Britská premiérka Theresa Mayová se dnes na půdě parlamentu vrátila k dřívějšímu tvrzení, že odmítnutí navrhované brexitové dohody by mohlo ohrozit odchod Británie z Evropské unie jako takový. Večer ji čeká jednání s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem o deklaraci ke vzájemným vztahům po brexitu.

Před odletem do Bruselu ale ještě při pravidelném vystoupení v Dolní sněmovně odpovídala na dotazy poslanců. Lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn nejdříve reagoval na překvapivý dopolední výrok ministryně práce Amber Ruddové, podle níž britský parlament zabrání odchodu Británie z EU bez dohody. Corbyn se ptal, zda tedy zemi opravdu hrozí neřízený brexit, který premiérka často zmiňovala jako argument pro podporu předložené "rozvodové dohody".

Mayová odpověděla poněkud vyhýbavě a jako alternativy k prosazení svého návrhu jmenovala "další nejistotu, další rozkoly a riziko žádného brexitu". Nové referendum o této otázce, ať už by jeho podoba byla jakákoli, přitom premiérka od počátku rezolutně odmítá. "Veřejnost nám dala instrukci, abychom Evropskou unii opustili," řekla dnes.

Corbyn zároveň kritizoval návrh rozvodové dohody jako "selhání", konkrétně pak i znění kontroverzní severoirské pojistky, která podle něj vytvoří "celní hranici" mezi Severním Irskem a zbytkem Británie. Mayová reagovala vyjádřením, že Corbyn zjevně navrhovanou dohodu vůbec nečetl a pouze "hraje stranickou hru". Podle zpravodaje BBC si tímto premiérka vysloužila ovace poslanců.

Lídr labouristů dále zpochybnil, že by podobu budoucích vztahů Británie s EU bylo možno vyjednat do plánovaného konce přechodného období v prosinci 2020. Poukázal při tom na obchodní dohody EU s Kanadou a Singapurem, jejichž dojednání prý zabralo sedm, respektive osm let. Prodloužení přechodného období podle Corbyna přijde Británii draho.

O politickém prohlášení, které má být základem pro smlouvy o vztazích po brexitu, bude dnes večer v Bruselu Mayová jednat s předsedou EK Junckerem. Text politické deklarace měli vyjednavači obou stran připravit do úterního večera, podle místopředsedy EK Valdise Dombrovskise ale dokument ještě není zcela hotový. Junckerův mluvčí dnes oznámil, že šéf EK ve čtvrtek a pátek nenavštíví Španělsko, jak původně plánoval. Do nedělního klíčového summitu EU o brexitu má zůstat v Bruselu, napsala agentura Reuters.