Buenos Aires - Odmítnou-li poslanci dohodu o brexitu, kterou vyjednala vláda s Evropskou unií, Británii to ještě více rozdělí a rozdělené zemi se nedaří. Během letu na summit největších ekonomik světa G20 v Argentině to dnes novinářům řekla britská premiérka Theresa Mayová. Podle agentury Reuters, která má k dispozici část jejího proslovu, hodlá ministerská předsedkyně představitelům G20 v Buenos Aires říci, že dohoda o brexitu, kterou s EU vyjednala, bude mít pozitivní dopad na světovou ekonomiku.

Během cesty na summit v Buenos Aires Mayová novinářům řekla, že se nyní soustředí spíše na to, aby přiměla britské poslance k podpoře vyjednané dohody, než na přípravy "plánu B" pro případ, že by parlament dohodu odmítl. "Já i vláda se soustředíme na hlasování, které se bude konat 11. prosince. Budeme členům parlamentu vysvětlovat, proč se domníváme, že je to dobrá dohoda pro Spojené království," řekla Mayová v letadle.

V parlamentu se proti současnému znění textu staví nejen opoziční labouristé, liberální demokraté či skotští nacionalisté, ale i severoirští unionisté, kteří menšinový kabinet v Londýně podporují, a zhruba 90 poslanců vládní Konzervativní strany.

Představitelům zemí G20 Mayová na summitu, který dnes v Argentině začne, hodlá podle agentury Reuters říci, že brexitová dohoda, kterou její vláda s EU27 vyjednala, bude mít pozitivní dopad na světové hospodářství. "Náš vztah s EU zůstane blízký... Mezinárodní firmy, které investovaly do výroby ve Spojeném království nebo využívají své evropské základny pro dodávky na trh Spojeného království budou mít z těchto ujednání prospěch," řekne podle připraveného textu, který má Reuters k dispozici, Mayová státníkům na summitu.

Mayová je teprve druhou hlavou britské vlády, která navštíví Argentinu, a první, která zavítá do Buenos Aires, upozornila agentura Reuters. Argentinsko-britské vztahy jsou dlouhodobě napjaté kvůli sporu o Falklandské ostrovy. V roce 1982 o ně vedly Londýn a Buenos Aires válku.

Britská premiérka na cestě do Argentiny rovněž vyzvala, aby Rusko propustilo ukrajinské lodě a námořníky, které zadržuje od incidentu v Kerčském průlivu. Londýn podle ní bude nadále usilovat o zavedení "přiměřených sankcí" vůči Moskvě. Ruský prezident Vladimir Putin se summitu G20 rovněž zúčastní.

Mayová se v Buenos Aires hodlá sejít mimo jiné se saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hovořit s ním chce o vraždě novináře Džamála Chášukdžího i situaci v Jemenu.

Korunní princ Muhammad bin Salmán do Buenos Aires dorazil již dva dny před summitem. Dnes se podle saúdskoarabské agentury setkal s indickým premiérem Naréndrou Módím. Například americký prezident Donald Trump na rozdíl od Mayové řekl, že se setkáním se saúdskoarabským princem nepočítá.