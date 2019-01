Londýn - Vyhnout se neřízenému odchodu Británie z Evropské unie bez dohody lze jen dvěma způsoby: schválením dohody, nebo zrušením brexitu. Během interpelací v parlamentu to dnes řekla britská premiérka Theresa Mayová, podle které její vláda brexit rušit nehodlá. Předseda opozičních labouristů Jeremy Corbyn označil úterní odmítnutí brexitové dohody, kterou předložila Mayová parlamentu, za "nejhorší porážku v historii naší demokracie".

"Pokud nechcete brexit bez dohody, musíte zajistit, že budete mít dohodu," řekla Mayová. Podle ní existují jen dva způsoby, jak se divokému odchodu Británie z EU vyhnout. "Prvním je souhlasit s dohodou, druhým je zrušit článek 50," řekla premiérka s odkazem na článek lisabonské smlouvy, jehož aktivací formálně začal proces odchodu z EU.

Zrušení aktivace článku 50, a tedy zastavení brexitu, je podle Mayové něčím, co by bylo v rozporu s vůli lidu vyjádřenou v referendu z roku 2016 a něčím, co "tato vláda neudělá".

Na počátku vládních interpelací se Mayová střetla především s lídrem opozice Jeremym Corbynem. Ten ve svém proslovu požádal o opravu záznamu z úterního jednání, kdy řekl, že odmítnutí brexitové dohody je největší porážkou vlády v parlamentu od 20. let minulého století. Ve skutečnosti to podle něj byla "největší porážka v historii naší demokracie". Každý jiný premiér by podle Corbyna po výsledku úterního hlasování podal demisi.

Corbynův slovní útok na premiérku se však z velké části netýkal brexitu, nýbrž chudoby v Británii, která se podle něj za konzervativních vlád zvýšila. Premiérka to odmítla.

Po hlasování o brexitu zní kritika Mayové i volání po referendu

Kritika na adresu Mayové a její dohody o brexitu, volání po vypsání nového referenda i po nalezení parlamentního kompromisu. Takové ohlasy zaznívají od zástupců různých britských politických stran po odmítnutí brexitové dohody v dolní komoře parlamentu. Podle labouristického poslance a stínového ministra pro brexit Keira Starmera "se nyní věci musí změnit".

Výsledek úterního hlasování, v němž Mayová utrpěla rekordní porážku o 230 hlasů, přivítal mimo jiných starosta Londýna Sadiq Khan, podle něhož musí nyní občané dostat šanci rozhodnout o dalším postupu. "Je naprosto zásadní, aby premiérka jednala okamžitě a nadobro smetla ze stolu jakékoli vyhlídky na brexit bez dohody... Potřebujeme zásadní přehodnocení toho, jak toto klíčové rozhodnutí učiníme," citovala labouristického starostu zpravodajská společnost BBC.

Po novém referendu volá také skotská premiérka Nicola Sturgeonová. "Už bylo promrháno dost času. Je načase zastavit odpočet článku 50 (Lisabonské smlouvy) a znovu tuto otázku předložit voličům. Skotsko hlasovalo za setrvání v Evropské unii a neměli bychom být odvlečeni ven proti naší vůli," napsala na twitter.

Této možnosti se nebrání ani konzervativní poslanec a bývalý generální prokurátor Dominic Grieve. Voliči by podle něj při případném druhém plebiscitu měli mít možnost hlasovat i pro zvrácení brexitu. Grieve je prý zároveň připraven podpořit vládní plán odchodu z EU, pakliže by si to přáli občané.

"Verdikt parlamentu o dohodě Theresy Mayové je zcela jasný a rozhodný a věci se nyní musí změnit, počínaje vládou," řekl stínový ministr pro brexit Starmer v odkaze na dnešní hlasování o nedůvěře vládě. Očekává se však, že labouristé ve snaze svrhnout vládu neuspějí, načež pravděpodobně nastanou ve straně spory ohledně strategie pro další postup. Podle informací politické zpravodajky televize Sky News Beth Rigbyové hodlá dnes až 100 labouristických poslanců vystoupit na podporu nového referenda, ke kterému se lídr strany Jeremy Corbyn staví poměrně chladně.

Jeden z níže postavených členů britské vlády Rory Stewart BBC řekl, že parlament za současné situace musí dospět ke kompromisu s exekutivou. Připomněl, že jakákoli dohoda o brexitu musí být přijatelná i pro Evropskou unii.

Hledání kompromisního řešení nicméně bude složité i proto, že podle mnohých politiků a komentátorů dosud premiérka Mayová nepostupovala prozíravě a příliš nenaslouchala kritikům jejího plánu pro odchod z EU. Na twitteru se tak vyjádřil i konzervativní poslanec Nick Boles, který v úterý hlasoval pro předloženou brexitovou dohodu.

"Nemějte žádné pochyby o tom, že (Mayová) položila základy pro dnešní porážku. Přistupovala k jednáním o brexitu jako by disponovala většinou 150 hlasů ve sněmovně. Debatu vedla tak, jako by šlo o