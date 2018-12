Brusel - Dodatečné "právní a politické záruky", které jsou potřeba ke schválení dohody o brexitu v Británii, bude dnes od svých partnerů na summitu EU žádat britská premiérka Theresa Mayová. Řekla to novinářům při příchodu na summit, na němž je dnes nakonec britský odchod z unie jedním z hlavních témat.

S konkrétní podobou zmíněných záruk by měla Mayové prezidenty a premiéry ostatních 27 zemí bloku seznámit večer, po společné diskusi by pak šéfové států a vlád sedmadvacítky měli o své reakci na její přání jednat samostatně později večer.

Předseda Evropské rady Donald Tusk, s nímž se Mayová schází ještě před začátkem summitu samotného, už dříve uvedl, že výsledkem debaty by mělo být přijetí odpovídajících závěrů. Podle informovaných činitelů to ale neznamená, že sedmadvacítka přání britské premiérky okamžitě vyhoví.

Jasné ale je, že 27 zemí bloku odmítá znovu otevírat už domluvený text smlouvy o spořádaném britském odchodu z unie. Právě k jejímu snazšímu prosazení ve skeptickém britském parlamentu chce Mayová ony dodatečné záruky, týkající se takzvané pojistky pro celní režim na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem.

Mayová, která ve středu večer ustála hlasování o důvěře ve své Konzervativní straně, prý jasně vnímá obavy těch, kdo jí kvůli vývoji nepodpořili. "Chápu znepokojení těch, kdo v parlamentu odmítají, aby (irská) pojistka byla trvalým řešením. O čem dnes budu mluvit s ostatními lídry, je to, co je podle mne potřeba, abychom dohodu dostali přes cílovou čáru," uvedla. Dnes už se k dvoustranným jednáním sešla s irským premiérem Leem Varadkarem.

Mayová připustila, že s blížícím se datem brexitu - tedy 29. březnem 2019 - a pokračující nejistotou kolem osudu smlouvy, se obě strany začínají připravovat na možný tvrdý brexit, tedy britské "vypadnutí" z EU bez jakýchkoliv dohod. Zopakovala ale, že podle jejího názoru je domluvená dohoda tím nejlepším řešením,

Maas: Německo se musí dál připravovat na brexit bez dohody

Německý ministr zahraničí Heiko Maas neočekává, že by se po středečním hlasování britských konzervativců o nedůvěře pro Theresu Mayovou, které šéfka strany přestála, změnily poměry v britském parlamentu pokud jde o brexit. Německo se proto nadále musí připravovat na vystoupení Británie z Evropské unie bez příslušné dohody. Maas to dnes řekl v Berlíně Spolkovému sněmu.

Hlasování o nedůvěře, při kterém Mayová uspěla poměrem hlasů 200 ku 117, je podle šéfa německé diplomacie nejviditelnějším projevem napětí, jež panuje v Británii. Ta podle Maase prochází historickými dny. "To, že Theresa Mayová hlasování o nedůvěře přestála, je potěšitelné, ale výsledek nedává žádný důvod usuzovat, že by se zlepšily většinové poměry v britském parlamentu ve vztahu k dohodě o vystoupení," uvedl v narážce na to, že pro podporu brexitové dohody zatím Mayová v Dolní sněmovně nemá většinu.

Složitě vyjednanou dohodu už německý ministr zahraničí stejně jako kancléřka Angela Merkelová i další evropští politici měnit nechce. Není k tomu podle něj důvod. Stejně to vidí i německý parlament, který dnes schválil usnesení, že není možné "pečlivě vyváženou" dohodu znovu otevírat. K novému vyjednávání podle usnesení nepovede ani případné odmítnutí dohody z britské strany.

Usnesení k brexitu podpořili poslanci vládní koalice konzervativní unie CDU/CSU a sociálních demokratů (SPD), proti byla protestní Alternativa pro Německo (AfD) a Levice, svobodní demokraté (FDP) a Zelení se zdrželi. Na tom, že by se dohoda už neměla upravovat, se ale shodují s výjimkou AfD všechny parlamentní strany.

Například poslankyně Zelených Franziska Brantnerová dnes v debatě chování Britů přirovnala k teenagerovi, který se chce sice odstěhovat od rodičů, ale občas by v jejich bytě rád ještě přespal nebo by se u nich najedl. Podle Brantnerové ale není ani v rodině, ani v EU možné, aby někdo měl jen práva, a nikoliv povinnosti.

Maas si stále přeje organizované vystoupení Británie z unie. "Neřízený, tvrdý brexit by měl vážné dopady, není v britském, evropském ani německém zájmu," zdůraznil. Přesto podle něj spolková republika musí vzhledem ke složité politické situaci v Londýně pokračovat i v přípravách na možnost, že Británie nakonec odejde bez dohody.

Summitu dominuje brexit, čeká se i prodloužení sankcí proti Rusku

Vývoj kolem brexitu bude dominovat dnešnímu prvnímu dni jednání prosincového summitu EU. Prezidenti a premiéři osmadvacítky se ale budou zabývat také příštím dlouhodobým rozpočtem unie a v rámci večerní diskuse o mezinárodní situaci by měli kromě jiného potvrdit půlroční prodloužení protiruských sankcí.

Britská premiérka Theresa Mayová, která ve středu večer ustála hlasování poslanců své konzervativní strany o důvěře, by měla v podvečer unijní kolegy seznámit se svým hodnocením stávající situace kolem britské ratifikace smlouvy o brexitu.

Mayová už kvůli jisté porážce odložila na úterý původně plánované hlasování v britském parlamentu. Části poslanců vadí především takzvaná irská pojistka, tedy záložní řešení celního režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem v situaci, kdy do konce přechodného období nebude dojednána mezi EU a Británií nová podoba vzájemných vztahů.

Ve snaze zajistit pro "rozvodovou smlouvu" větší podporu v Dolní sněmovně by mohla Mayová od šéfů států a vlád ostatních 27 zemí EU žádat určité dodatečné záruky. Pro sedmadvacítku je nepřekročitelnou podmínkou odmítnutí nového jednání o textu samotné dohody, jinak jsou zřejmě připraveni premiérce vyjít vstříc. V sedmadvaceti budou o své reakci diskutovat pozdě v noci, po pracovní večeři.

Summit dnes ale začne vůbec první debatou prezidentů a premiérů o budoucím víceletém rozpočtu unie pro roky 2021 až 2027. Rozdílné pozice zemí jsou nyní zjevné, shoda by ale měla být na záměru dokončit vyjednávání na podzim 2019.

U večeře bude summit probírat mezinárodní politiku. Očekává se rozhodnutí prodloužit o dalšího půl roku hospodářské sankce uvalené na Rusko kvůli jeho postupu v ukrajinské krizi, zmíněno nejspíš bude i rostoucí napětí v Azovském moři.

Prezidenti a premiéři mají mluvit také o situaci na Západním Balkánu a na únor příštího roku chystaném summitu se zeměmi Ligy arabských států.