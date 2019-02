Dublin - Britská premiérka Theresa Mayová bude dnes pokračovat v hledání východiska z krize kolem brexitu a zamíří do Dublinu na schůzku s irským premiérem Leem Varadkarem. Irsko je pro proces britského odchodu z Evropské unie do velké míry klíčové, vzhledem k otázce hranice mezi britským Severním Irskem a Irskou republikou. Do Dublinu Mayovou doprovodí i britský generální prokurátor Geoffrey Cox, který se sejde se svým protějškem Seamasem Wolfem.

Oba předsedové vlád mají za sebou jednání s vrcholnými představiteli EU v Bruselu. Zatímco Varadkar se ale ve středu dočkal vřelých ujištění ohledně podpory ve věci tzv. irské pojistky, Mayová ve čtvrtek podle očekávání nenašla v Bruselu pochopení s požadavkem na změny dojednaných podmínek rozluky s EU.

Irsko se však s blížícím se plánovaným datem brexitu rovněž dostává do složité pozice. Hrozící britský odchod z EU bez dohody by zřejmě místní ekonomiku citelně zasáhl. Největší překážkou pro schválení stávající dohody v britském parlamentu je přitom pojistka navržená pro zachování volného režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Komentátoři tak upozorňují na paradoxní situaci, kdy by trvání na opatření s cílem zabránit vzniku pevné hranice na konci roku 2021 mohlo vést k jejímu vzniku už po 29. březnu.

Britská média v posledních dnech uváděla, že Irsko se kvůli nalezení východiska ze současné patové situace dostává pod tlak Bruselu. Lídři EU ale ve středu vyjadřovali plnou podporu Unie irské pozici. Varadkar pak vzkázal, že jeho země bude 29. března připravena, pakliže by nebyla schválena brexitová dohoda.