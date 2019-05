Mayová má prý příští týden oznámit datum své rezignace

Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová by příští týden měla na setkání s konzervativními poslanci oznámit datum své rezignace. Rozhlasové stanici BBC to dnes řekl Graham Brady, předseda takzvaného Výboru 1922, který sdružuje většinu poslanců Konzervativní strany.

Konzervativní poslanci podle Bradyho Mayovou vyzvali, aby do své politické budoucnosti "vnesla jasno". Ministerské předsedkyni se nepodařilo v Dolní sněmovně prosadit dohodu o odchodu země z Evropské unie, připomněl Brady. Bylo by podle něj podivné, kdyby z tohoto faktu nevyplynula jasná dohoda o datu jejího odchodu z funkce.

Šéf Výboru 1922 soudí, že Mayová dosud váhala s oznámení data rezignace v obavě, že by to mohlo ovlivnit případné budoucí nové hlasování o brexitu. "Mohlo by být méně pravděpodobné, že bude dosaženo parlamentní většiny pro odchod z EU," upozornil Brady.

Výbor sdružuje všechny konzervativní poslance s výjimkou členů vlády.

Britské konzervativce opustil jeden z jejich nejvýznamnějších sponzorů, který před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu věnoval dar nové Straně pro brexit protiunijního politika Nigela Farage. V pátek to napsal list Financial Times. Brexit měl podle plánu nastat 29. března, ale už dvakrát byl odložen.