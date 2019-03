Londýn - Poslanci britské Dolní sněmovny i napotřetí odmítli dohodu o odchodu Británie z Evropské unie, kterou vyjednala s Bruselem premiérka Theresa Mayová. Dohodu dnes podpořilo 286 zákonodárců, proti se jich postavilo 344. Podle závěrů posledního summitu EU se musí Londýn do 12. dubna rozhodnout mezi brexitem bez dohody a delším odkladem brexitu, s nímž by se ale pojila účast v květnových volbách do Evropského parlamentu.

Dnes se hlasovalo na rozdíl od prvních dvou případů jen o samotné dohodě, nikoli o souběžně dojednané politické deklaraci o budoucích vztazích Británie s Evropskou unií. Oddělením obou dokumentů vláda splnila podmínku předsedy sněmovny Johna Bercowa, který odmítl, aby zákonodárci dvakrát hlasovali o stejném návrhu.