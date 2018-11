Brusel - Britská premiérka Theresa Mayová přijíždí dnes odpoledne do Bruselu k posledním jednáním s představiteli institucí EU před mimořádným summitem k britskému odchodu z unie. Setkat se chce s šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem a následně s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem.

Cesta Mayové je plánována v nejisté době, kdy se ani den před summitem zatím nepodařilo vyřešit na poslední chvíli vznesené požadavky Madridu související s Gibraltarem. Španělsko chce jasné záruky, že o budoucnosti enklávy se bude rozhodovat v přímých rozhovorech mezi španělskou a britskou vládou.

Premiér Pedro Sanchéz s věcí přišel až ve chvíli, kdy se vyjednavači EU a Londýna v zásadě shodli na obsáhlém textu smlouvy o britském odchodu z unie, která upravuje věci související s brexitem samotným, i na textu do budoucnosti hledící politické deklarace. V ní obě strany popisují, jaké by chtěly v příštích letech uzavřít dohody o hospodářské či třeba bezpečnostní spolupráci.

Oba texty by diplomaté jen neradi znovu otevírali. Obávají se totiž, že v takovém okamžiku by i další státy, včetně britské vlády, žádaly na poslední chvíli nové úpravy. Španělská záležitost by mohla být vyřešena dalším doprovodným prohlášením, které by podepsaly země EU i Británie, Madrid to ale podle všeho odmítá a v pátek večer ještě neexistovala dohoda, jak dál postupovat. Španělský premiér mezitím z Havany vzkázal, že summit by se tak v neděli vůbec nemusel konat.