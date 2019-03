Londýn - Premiérka Theresa Mayová dnes v Dolní sněmovně řekla, že si nadále přeje, aby Británie opustila Evropskou unii s dobrou dohodou. Za takovou dohodu přitom označila dokument, který v úterý britští poslanci odmítli. Dnes večer hodlá premiérka hlasovat pro vládní návrh, který vylučuje brexit bez dohody.

"Chci EU opustit s dobrou dohodou," uvedla Mayová v reakci na projev člena své Konzervativní strany a příznivce tvrdého brexitu, který ji vyzval, aby zopakovala svá dřívější slova, že žádná dohoda je lepší než špatná dohoda.

Na dotaz lídra opozice Jeremyho Corbyna, jak hodlá hlasovat dnes večer, Mayová odpověděla, že podpoří vládní návrh, pod kterým je její jméno. Tento návrh odmítá odchod z EU 29. března bez dohody, zároveň ale uvádí, že odchod bez dohody zůstává výchozí variantou, pokud se nenajde alternativa.

Britské podniky podle Mayové mají mnohem větší strach z vlády vedené Corbynem než z brexitu bez dohody.

Mayová se během pravidelných interpelací potýkala stejně jako již v úterý s problémy se selhávajícím hlasem. "Možná nemám hlas, ale rozumím hlasu této země," odpověděla na jednu z kritických poznámek předsedy labouristů Corbyna, podle něhož premiérka odmítala naslouchat po celou dobu brexitových jednání, a proto byla její dohoda s Bruselem v úterý odmítnuta.

Britský parlament bude hlasovat o brexitu bez dohody

Po úterním odmítnutí brexitové dohody, kterou vyjednala premiérka Theresa Mayová s Bruselem, bude dnes britská Dolní sněmovna hlasovat o tom, zda má Británie Evropskou unii opustit bez dohody. Poslancům své Konzervativní strany předsedkyně vlády přitom hodlá dát v rozhodování volnou ruku - každý bude moci hlasovat podle svého svědomí. Hlasování by mělo začít ve 20:00 SEČ.

Vláda dnes hodlá zveřejnit další nouzové plány pro případ odchodu Británie z EU bez dohody. Z nich by mělo být jasné, jak chce kabinet postupovat v případě neřízeného brexitu. Jasno by mělo být například v tom, jak by řešil celní kontroly či režim na hranici Severního Irska s Irskou republikou.

Dolní sněmovna v úterý odmítla vládní brexitovou dohodu poměrem hlasů 391 ku 242. Většina poslanců je ale proti odchodu Británie z EU bez dohody. Pokud neřízený brexit dnes odmítnou, budou ve čtvrtek hlasovat o tom, zda má Londýn požádat o odložení termínu brexitu z nyní plánovaného 29. března. S tím by muselo ovšem souhlasit i všech sedmadvacet zbylých unijních zemí.

V případě, že budou zákonodárci s brexitem bez dohody souhlasit, slíbila premiérka Mayová v úterý, že je její vláda připravena tento scénář naplnit.

Někteří poslanci předložili k dnešnímu hlasování také dodatky. Jeden z nich například požaduje odložení brexitu na 22. května a přechodné období bez takzvané irské pojistky.

Před večerním hlasováním o brexitu bez dohody by měla premiérka Mayová v parlamentu vystoupit ještě ve 13:00 SEČ na pravidelných interpelacích.

Britská vláda ponechá irskou hranici dočasně bez kontrol

Britská vláda v případě neřízeného brexitu ponechá zboží mířící z Irska do Severního Irska dočasně bez kontrol a předejde obávanému zavedení tvrdé hranice mezi oběma částmi ostrova. Londýn zároveň rozšíří seznam zboží dováženého ze zemí mimo EU, které nebude podléhat clům. Kabinet premiérky Theresy Mayové zveřejnil tato opatření před dnešním hlasováním Dolní sněmovny o odchodu Británie z unie bez dohody.

Dva týdny před plánovaným termínem brexitu přišla podle stanice BBC britská vláda se sérií "striktně dočasných a jednostranných" kroků, které mají mimo jiné předejít růstu napětí v historicky neklidné oblasti mezi oběma částmi rozděleného irského ostrova. Londýn nebude zavádět na irské hranici žádné celní kontroly. U zboží, které bude nově podléhat clům, zatím ponechá jeho registraci a placení zcela na firmách, jež je budou do Severního Irska dovážet.

Po brexitu bez dohody začne EU na britské zboží užívat cla WTO

Evropská unie začne v případě britského odchodu z EU bez dohody uplatňovat na zboží z Británie standardní cla podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO). V Bruselu to dnes novinářům řekl mluvčí Evropské komise Margaritis Schinas v reakci na oznámení britské vlády o jejím vlastním postupu.

Europarlament schválil balíček opatření pro brexit bez dohody

Bez jakýchkoli problémů dnes Evropským parlamentem prošla série opatření, připravených ve snaze zmírnit negativní dopady případného brexitu bez dohody. Nařízení se týkají nejcitlivějších oblastí, jakými jsou letecké a silniční spojení Británie s Evropskou unií, zachování práv občanů či studijní pobyty v rámci programu Erasmus+. Jde nicméně o jednostranná opatření, která předpokládají reciproční kroky z britské strany.

Europoslanci schválili například nařízení, která mají zajistit i v případě neřízeného brexitu "základní propojení" v letecké, železniční i silniční nákladní dopravě. Další nařízení se týkají zachování práva unijních občanů na sociální zabezpečení a bezproblémového dokončení již započatých stáží v rámci programu Erasmus+. Unie se také snaží ulehčit pokračující působení britských rybářů v unijních vodách a naopak.