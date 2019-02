ČTK/AP/House of Commons

Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová v odpovědi na dopis vůdce britské opozice Jeremyho Corbyna z minulého týdne znovu nepřijala jeho představu celní unie s Evropskou unií. Nicméně její list šéfovi labouristů se vyznačuje smířlivějším tónem, zaznamenávají dnes britská média.

Corbyn ve svém dopise Mayové zformuloval pět podmínek pro podporu vládního plánu odchodu Británie z EU. Hlavní je souhlas s "trvalou a všeobecnou" celní unií i po brexitu. Dalšími jsou udržení těsného vztahu s jednotným trhem, udržení práv a ochranných opatření pro pracující, zapojení do některých unijních agentur a fondů a bezpečnostní spolupráce.

Ministerská předsedkyně v odpovědi uvedla, že chce, aby "obě strany" diskutovaly o "alternativních uspořádáních" v souvislosti s takzvanou irskou pojistkou. Tato pojistka obsažená v připravené dohodě o podmínkách brexitu má zabránit "tvrdé hranici" s EU na hraniční linii mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Mechanismus vypracovaný britskými a unijními vyjednavači ale odmítají stoupenci důsledného rozchodu s unií, kteří se obávají, že v současné podobě představuje pojistka riziko připoutání Británie k unijním strukturám i po brexitu.

Žádný z Corbynových pěti bodů Mayová přímo neodmítla, i když nadále zůstávají rozdílná stanoviska ohledně celní unie, uvedla BBC. Formulace jejího dopisu v této věci je prý sice jemnější, nicméně poradci premiérky v soukromých vyjádřeních "trvalou celní unii" rozhodně vylučují.

Smířlivý tón premiérčiny odpovědi se odrazil ve zdůraznění toho, v čem se s Corbynem nerozchází. "Je dobré, že se shodujeme v tom, že Spojené království by mělo z Evropské unie odejít s dohodou," napsala především Mayová. S vůdcem opozice se podle ní také shodují, že "aktuálním naléhavým úkolem je najít dohodu ohledně hranice Severního Irska s EU, která by mohla získat podporu v parlamentu a kterou by bylo možné dojednat s EU", nikoli "usilovat o volby či o druhé referendum".

Předákovi opozičních labouristů premiérka také napsala, že se těší na setkání "co nejdříve". Žádný termín nicméně zatím stanoven nebyl.