Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová chce začátkem příštího roku seznámit poslance s novými zárukami ohledně brexitové dohody, které podle jejích představ Británie získá od Evropské unie. Premiérka to dnes oznámila během bouřlivé debaty v parlamentu, kde čelila otázkám poslanců nespokojených s hrozícím odchodem z evropského bloku bez uzavření jakékoli dohody.

Lídr opozice Jeremy Corbyn premiérku vyzval, aby co nejdříve nechala Dolní sněmovnu hlasovat o dohodě, kterou připravili britští a unijní vyjednavači a která se v parlamentu setkává s nesouhlasem. Corbyn přitom podle médií sáhl během dnešní diskuse i k nevybíravým slovům na adresu Mayové.

Ministerská předsedkyně prohlásila, že dosažený pokrok objasní, až po Novém roce uzavře britská strana současná jednání s Bruselem. Britští politici požadují dodatečné záruky zvláště kolem řešení pohybu osob a zboží mezi Irskem a britským Severním Irskem.

Corbyn, který Mayové adresoval několik velmi kritických dotazů, premiérce vyčetl, že podle něj stále nemá jasno, kdy by měl parlament hlasovat o smlouvě. Premiérka podle něho trestuhodně mrhá penězi daňových poplatníků, když vede zemi k brexitu bez dohody. Mayová se zároveň pokouší předejít tvrdému brexitu tím, že prezentuje dosaženou dohodu jako "menší ze dvou zel", dodal Corbyn.

Dojednaný text nemá podporu opozice ani velké části konzervativců, jeho schválení je proto považováno za nepravděpodobné. Představitelé EU přitom nehodlají na dosažené podobě dohody cokoli měnit.

Mayová dnes na výtky předsedy labouristů opáčila, že se k termínu hlasováni už dříve jasně vyjádřila. Premiérka předpokládá hlasování Dolní sněmovny ve třetím lednovém týdnu, tedy od 14. ledna.

Corbynovi v debatě, v níž oba sáhli k několika osobním výpadům, vytkla, že podle ní nemá vůbec žádnou představu o tom, jak by měl brexit vypadat. Není si jist ani v tom, zda chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, dodala premiérka s odkazem na jeho nedávná protichůdná tvrzení.

Britská média následně levicového politika v reakci na jedno z prohlášení ministerské předsedkyně přistihla, jak mimo řečnický pultík zjevně utrousil slova "stupid woman" (hloupá ženská).

EK zveřejnila kroky, kterými chce snížit dopady tvrdého brexitu

Evropská komise dnes zveřejnila některé konkrétní právní návrhy, kterými chce EU připravit na situaci "tvrdého brexitu", tedy odchodu Británie z evropského bloku bez uzavřené dohody upravující okolnosti tohoto kroku. Jednostranná dočasná opatření, v některých případech ovšem předpokládající reciprocitu ze strany Londýna, upravují pro měsíce po 29. březnu 2019 oblasti jako jsou finanční služby, letecká či automobilová doprava nebo závazky související s ochranou klimatu.

"Tyto kroky nebudou - a nemohou - odstraňovat celkový dopad scénáře 'tvrdého brexitu', nijak nenahradí nedostatek přípravy ostatních zainteresovaných stran ani nejsou odrazem výhod plného členství v EU či podmínek přechodného období tak, jak je definováno v (připravené) dohodě o vystoupení," uvedla dnes komise. Členské státy a europarlament vyzvala, aby návrhy schválily rychle a umožnily jejich vstup v platnost ještě před datem brexitu.

Jedním z návrhů je například plán umožnit v případě mimosmluvního brexitu až do konce příštího roku britským přepravcům vozit zboží do zemí EU. Předpokladem ovšem je, že Londýn se vůči dopravcům ze zemí EU zachová recipročně. Britským firmám ale už nebude umožněna takzvaná kabotáž, tedy transport zboží mezi dvěma místy v unii.

Komise také členským zemím doporučila, aby se chovaly pragmaticky a v případě tvrdého britského odchodu zajistili, že britští občané žijící u nich ve chvíli brexitu budou moci na jejich území nadále pobývat legálně. Zajistit by také měly jistotu například ohledně jejich penzí či zdravotního pojištění.

Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis dnes zdůraznil, že unie dál stojí o britský odchod podle domluveného textu dohody o vystoupení. "Výrazně by to minimalizovalo dopady a umožnilo nám připravit se pořádně na nové nastavení budoucích vztahů mezi EU a Británií," řekl novinářům.

Schválení "rozvodové smlouvy" ale vázne v britském parlamentu. Sto dní před datem britského odchodu, což je právě dnes, tak nejistota kolem podoby brexitu roste. "Protože víme, že riziko vzrůstá, musíme se pochopitelně připravit," podotkl Dombrovskis. Cílem podle něj je pro občany i firmy z 27 zemí EU tvrdý brexit "co nejvíce změkčit".

Navržená opatření jsou podle komise omezená na základní oblasti a absolutně nezbytná pro ochranu životních zájmů EU a tam, kde opatření ze strany samotných členských zemí nejsou dostatečná.

Pro případ britského odchodu bez dohody nyní Evropská komise například navrhuje dočasně umožnit lety mezi Británií a zeměmi unie jako jednostranné opatření po dobu jednoho roku. Komise bude moci například pozastavit či odmítnout autorizaci britských leteckých přepravců, pokud nebude přístup britské strany k evropským společnostem na odpovídající úrovni. Dočasně zajištěno bude také pokračování platnosti bezpečnostních certifikátů.

Podmínky pro automobilovou osobní dopravu by se podle podkladů EK měnit v podstatě neměly, řidičské průkazy si obě strany budou nadále uznávat. Nějaká zvláštní opatření komise nechystá ani pro autobusovou dopravu, zkomplikuje se ale například převážení domácích zvířat.

Pro britskou stranu významnou oblast finančních služeb chce komise po možném tvrdém brexitu upravit jen několika dočasnými a reciprocitou z britské strany podmíněnými opatřeními. Mají pomoci finanční stabilitě tam, kde nebudou stačit kroky, které v rámci s možným tvrdým brexitem podnikají sami účastníci trhu. Komise ovšem dnes také připomněla, že po brexitu bez dohody nebudou moci banky sídlící v Británii operovat na evropském trhu.

Britské firmy děsí brexit bez dohody, ekonomiku by uvrhl v chaos

Pět britských podnikatelských svazů vydalo silné varování poslancům, že uvrhnou špatně připravenou britskou ekonomiku do chaosu, pokud nepřestanou politikařit a v lednovém hlasování nepodpoří brexitovou dohodu premiérky Theresy Mayové. Napsal to dnes britský deník The Guardian.

Poté, co se v úterý kabinet Mayové dohodl na vystupňování příprav na brexit bez dohody, pět velkých britských zaměstnavatelských svazů oznámilo, že země na odchod z EU není ani zdaleka připravena. Konfederace britského průmyslu (CBI), Institut ředitelů (IoD), Britská obchodní komora (BCC), Federace malých podniků (FSB) a Svaz výrobců (EEF) ve společném prohlášení uvedly, že jsou zděšeny politickými půtkami v parlamentu a doporučily schválit dohodu, kterou vyjednala ministerská předsedkyně, až se o ní bude v půli ledna hlasovat.

S ohledem na přetrvávající silný odpor části poslanců Konzervativní strany vůči premiérčině dohodě se vláda v úterý rozhodla vyčlenit další dvě miliardy liber (přes 57 miliard Kč) na přípravy na brexit, včetně scénáře odchodu z EU bez dohody. Opatření zahrnují mimo jiné najmutí 3000 nových zaměstnanců daňové správy či stovek celníků, nadto bude uvedeno do pohotovosti 3500 příslušníku ozbrojených sil.

Toto prohlášení podle deníku The Guardian posiluje argumentaci Mayové, že poslanci musí přijmout vyjednanou dohodu, budou-li se chtít vyhnout hospodářskému chaosu.

"Zodpovědnost najít cestu kupředu leží přímo na 650 poslancích parlamentu," uvádí se v deklaraci. "Coby přední podnikatelské organizace žádáme poslance všech stran, aby se přes Vánoce vrátili do svých okrsků a promluvili si s místními podnikateli. Doufáme, že budou poslouchat a mít na paměti, že až se vrátí do parlamentu, budoucnost našeho hospodářství bude v jejich rukách."

Svazy dále uvedly, že mnoho firem teprve musí začít s přípravami na brexit bez dohody, který se donedávna zdál být jen vzdálenou krajní možností. Tyto přípravy je přitom stojí mnoho času a peněz, a proto ruší investice. Místo toho raději nakupují zboží do zásoby, omezují přeshraniční obchod a stěhují kanceláře a továrny mimo Spojené království. Podle nich "je jasné, že prostě není dost času na to, abychom zabránili škodám v ekonomice a přesunu firem za hranice".

Podle mluvčího britské vlády citovaného zpravodajským serverem BBC by si podnikatelé měli "sestavit vlastní plány pro případ brexitu bez dohody, pokud usoudí, že je to nezbytné."

Plány na odchod Británie z EU bez dohody podle listu Financial Times připravuje také Evropská komise, která chce přijmout 14 legislativních opatření nutných k dočasnému zajištění kontinuity ve fungování ekonomik EU i Spojeného království. Zahrnují mimo jiné oblast letecké přepravy a její bezpečnosti, cel, úzkého segmentu finančních služeb či metodologii statistik v obchodně nebo turismu. Pokud Británie 29. března opustí EU bez dohody, tato dílčí opatření budou platit nejpozději do konce roku 2019.

Britská ekonomika podle úterního prohlášení BCC zřejmě v letošním a příštím roce poroste nejpomalejším tempem od poslední recese. Ekonomiku podle ní brzdí pozastavování investic a slabá spotřebitelská poptávka před plánovaným odchodem Británie z EU.