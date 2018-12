Londýn/Brusel - Britská premiérka Theresa Mayová vyrazila za svými partnery v Evropské unii, aby od nich získala pomoc poté, co v pondělí kvůli vidině fiaska v britském parlamentu odložila hlasování o dohodě upravující odchod Británie z evropského bloku. Zástupci 27 členských zemí EU však dávají najevo, že se kvůli britskému vnitropolitickému dění nechystají už domluvenou dohodu o brexitu znovu otevírat. Nevylučují však podporu Mayové jinou formou.

"Je to jediná dohoda. Není prostor pro nové vyjednávání," řekl šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker. Existují však podle něho možnosti vyjasnit a interpretovat sporné body v rámci současného textu dohody.

Problém pro velkou část britských politiků představuje hlavně takzvaná pojistka týkající se režimu na irské hranici. Jejím cílem je zajistit hladký pohyb mezi britským Severním Irskem a Irskem, což má klíčový význam pro tamní mírový proces. Pojistka by platila v případě, že se Londýn s Bruselem do července 2020 nedohodnou na podrobných podmínkách budoucích obchodních a dalších vztahů. V takovém případě by začátkem roku 2021 začal platit záložní plán, který by de facto znamenal celní hranici mezi britským Severním Irskem a ostatními částmi Británie. O zrušení takového stavu by přitom nemohla rozhodnout Británie sama, potřebovala by souhlas všech unijních zemí. Obě strany přitom ale předpokládají, že tato pojistka nikdy platit nebude, protože ji nahradí zatím neexistující a nedojednané trvalé řešení.

Evropská unie ve snaze pomoci Mayové prosadit dohodu v britském parlamentu by mohla dát určité záruky ve formě nějaké deklarace, řekl náměstek českého ministra zahraničních věcí Aleš Chmelař.

Mayová dnes o situaci kolem brexitu jednala s nizozemským premiérem Markem Ruttem, německou kancléřkou Angelou Merkelovou a s předními představiteli Evropské unie. Nizozemsko si v minulosti s Bruselem vyjednalo záruky ohledně asociační dohody EU s Ukrajinou.

Merkelová po jednání s britskou premiérkou svým stranickým kolegům prý řekla, že další vyjednávání o dohodě o odchodu Británie z EU odmítá. Věří prý však, že se ještě najde řešení, protože většina britských poslanců si prý nepřeje, aby Británie opustila EU bez dohody.

Když Mayová dorazila do Berlína na schůzku s Merkelovou, uvázla v autě, kterému se zablokovaly dveře. "Jak může Theresa Mayová očekávat, že vystoupí z Evropy (EU - pozn. ČTK), když ani nedokáže vystoupit z vlastního auta?" komentoval drobný incident zpravodajský portál Politico.eu.

Andrea Leadsomová, která v dolní komoře britského parlamentu organizuje agendu vlády, tvrdí, že posun ve vyjednávání kolem brexitu je stále možný, protože Evropská unie má ve zvyku uzavírat dohody na poslední chvíli.

Britští zákonodárci budou o rozluce své země s evropským blokem hlasovat podle mluvčího Mayové ještě před 21. lednem. Po tomto termínu by vláda musela poslancům předložit plán, pokud by stále hrozil brexit bez dohody.

Pro české firmy, které vyvážejí své výrobky do Británie, je horší variantou než případný tvrdý brexit nejistota spojená s vyjednáváním odchodu Británie s EU, řekl dnes šéf kanceláře agentury CzechTrade v Londýně Martin Macourek. Uvedl také, že české výrobky jsou kvůli velkému oslabení libry na ostrovech stále dražší, a tedy méně konkurenceschopné.

Britský tisk pranýřuje Mayovou za útěk před parlamentní bitvou

Nelichotivých titulků v domácím tisku se dnes dočkala britská premiérka Theresa Mayová za to, že na poslední chvíli podle komentářů utekla z parlamentní bitvy o brexitovou dohodu, kterou uzavřela se zbytkem Evropské unie. "Mayday!", shrnuje pondělní události stručný titulek listu i, zatímco list The Times míní, že premiérka bude nyní "žebrat" o pomoc u ostatních evropských lídrů. Další deníky hovoří o výrazném oslabení pozice předsedkyně vlády.

Mayová si odkladem hlasování o "rozvodové dohodě" ušetřila ponižující porážku v parlamentu. Při pohledu na mediální ohlasy je však zjevné, že značné ostudě se nevyhnula.

Web The Telegraph, který je dlouhodobě k počínání Mayové kritický, zaplnil polovinu titulní strany fotkou zachmuřené Mayové, jak odjíždí z parlamentu. V titulku pak zdůraznil ochotu současné lídryně změnit kurz o 180 stupňů, když v něm převrátil jeden ze slavných výroků někdejší premiérky Margaret Thatcherové, kterým v roce 1980 dala najevo neústupnost tváří v tvář kritice. Podle webu se Mayová svým pondělním krokem zjevně zuby nehty drží premiérského postu. Odvoláním hlasování prý také vyvolala velmi reálné obavy ohledně odkladu samotného odchodu Británie z EU.

Možná vůbec nejpřísnější je ze seriózních deníků levicový The Guardian, jehož redakční komentář označuje premiérku za politickou zombie, která "hraje politickou hru se stabilitou země". "Mayová nezachraňuje své vůdcovství, naopak jej znehodnocuje až na hranici bezcennosti. Za tento chaos nemůže vinit nikoho jiného než sebe," píše The Guardian. List kromě toho na titulní straně připomíná, jak Mayová i další členové vlády v posledních dnech jednoznačně tvrdili, že hlasování plánované na dnešek se odkládat nebude.

Komentář v deníku Financial Times (FT) uznává, že utíkat z předem prohrané bitvy není hloupost. Jedním dechem ale dodává, že "musíte mít kam utéct". "Problém Theresy Mayové je v tom, že ona nemá žádný úkryt... Čelila porážce trojciferným rozdílem u nejdůležitější otázky, jaká byla parlamentu předložena za více než 40 let. Z toho se nedá oklepat," píše komentátor Robert Shrimsley.

"Ona (premiérka) a její tým se tak rozhodli, protože vidina strašlivé porážky byla temnější než ponížení v podobě odkladu," komentovala hlavní politická redaktorka BBC Laura Kuenssbergová. "Takže věci se teď mají tak, že za 14 týdnů opouštíme EU, na stole není žádná dohoda, která by mohla projít parlamentem a premiérka nejeví žádné známky toho, že by mohla učinit velký posun, který by zamíchal kartami," dodala.

"A co bude dál?", ptají se novináři. Shodují se na tom, že Mayová oddálením hlasování jen získala trochu času, avšak zásadní změny podmínek brexitu, které by poslance dostaly na její stranu, získat nemůže.

The Times vidí jako nejpravděpodobnější dva scénáře. Mayová by mohla od EU získat další právně nezávazné záruky ohledně kontroverzní irské pojistky, které by sice hned s prosazením dohody nepomohly, dokument by ale stále mohl projít později za patové situace ve sněmovně. Druhá možnost, tedy svržení Mayové v rámci vnitrostranického procesu, se s tou první v zásadě nevylučuje. "Vyvolalo by to plnohodnotnou volbu lídra (Konzervativní strany), která by se táhla přinejmenším několik týdnů," odhaduje list.