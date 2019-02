Brusel - Britská premiérka Theresa Mayová chce odložit druhé parlamentní hlasování o brexitové dohodě o dva týdny na konec února, uvedl list The Telegraph. Další kolo sledovaných rozhovorů kolem brexitu čeká Mayovou dnes v Bruselu. Své unijní partnery se pokusí přesvědčit k souhlasu se změnami týkajícími se takzvané irské pojistky v už předjednaném textu dohody o vystoupení země z EU. Snadné to mít nebude, zástupci EU i 27 ostatních členských zemí už řadu dní opakují to samé - text smlouvy novému vyjednávaní otevřený není.

Hlavní Mayové vyjednavač v Dolní sněmovně Julian Smith podle listu přinesl informaci o odkladu hlasování na úterní jednání vlády. Mayová přitom poté, co Dolní sněmovna v lednu drtivě odmítla její dohodu o odchodu z EU, slibovala předložit upravenou verzi do středy 13. února.

Nový plán podle konzervativního listu počítá s tím, že poslanci budou hlasovat v týdnu po 25. únoru. To bude do plánovaného data brexitu zbývat pouhý měsíc.

The Telegraph napsal, že informace o pozdějším hlasování vyvolala nervozitu mezi členy kabinetu stranícími setrvání v unii, kteří se obávají, že s každým zpožděním roste riziko neřízeného odchodu z evropského bloku.

Mayová chce pojistku, která má v případě nedohody na jiné úpravě zajistit, že mezi Irskem a britským Severním Irskem nevznikne po brexitu tvrdá hranice, nahradit alternativními ujednáními. Představitelé EU však vytrvale opakují, že dohodu, s níž vloni souhlasila i britská ministerská předsedkyně, nehodlají znovu otevírat.

Naposledy to potvrdili ve středu šéf Evropské rady Donald Tusk i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker po schůzce s irským ministerským předsedou Leem Varadkarem. Unie dává jednoznačně najevo, že Dublin není v otázce hranic sám.

Britská premiérka se však musí přinejmenším pokusit splnit úkol, který dostala od vlastního parlamentu. Poslanci v Londýně v lednu text dohody jednoznačně odmítli a žádají nahrazení nynější pojistky, která by teoreticky mohla Británii udržet v evropském celním prostoru, blíže nejasným "alternativním řešením".

Z Bruselu opakovaně zní slova o tom, že pojistka je sice potřeba, ale ideálně by neměla být nikdy spuštěna, a že o alternativě je možné jednat až v debatách o podobě budoucího uspořádání vzájemných vztahů. Zároveň je ale zřejmě, že 27 členských zemí i unijní instituce stále vážněji berou možnost, že Británie v důsledku nynějšího patu kolem smlouvy nakonec z EU odejde 29. března bez toho, že by takový krok upravovala vzájemná smlouva.