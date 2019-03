Londýn - Británie požádala ostatní členské země Evropské unie, aby kvůli ratifikaci brexitové dohody umožnily odklad britského odchodu do konce června. Britská premiérka Theresa Mayová před poslanci uvedla, že delší zdržení brexitu a účast Britů ve volbách do Evropského parlamentu je pro ni nepřijatelné. Evropská komise však varovala, že Británie by se musela do voleb zapojit už v případě, že se její členství v EU protáhne za 23. květen.

V dnešním dopise šéfovi Evropské rady Donaldu Tuskovi Mayová ujišťuje, že cílem její vlády je stále opustit unii spořádaným způsobem s dohodou stanovující podmínky tohoto kroku. Britskou žádostí se bude už ve čtvrtek zabývat summit lídrů EU, kteří ve věci musí rozhodnout jednomyslně. Verdikt by ale mohl přijít až na případném mimořádném summitu na konci příštího týdne.

EU dlouhodobě uvádí, že odklad brexitu schválí pouze pokud britská vláda přijde s jasným plánem na další postup, přičemž se často hovořilo o potřebě zásadní změny přístupu. Mayová ale podle všeho neustupuje od snahy prosadit již dvakrát odmítnutou "rozvodovou" dohodu. Třetí hlasování o ní si přeje co nejdříve a požaduje od Evropské rady schválení "doplňujících dokumentů" dohodnutých s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem minulý týden, aby mohla tyto "změny" předložit parlamentu.

Třetí hlasování původně plánovala vláda na tento týden, záměr ale narušil předseda Dolní sněmovny John Bercow, který řekl, že jej neumožní bez významných změn vládního návrhu. Mayová kromě potvrzení nových dokumentů od EU hovoří také o blíže neurčených "domácích návrzích", které se mají týkat výhrad poslanců k tzv. irské pojistce. Zda by po takových opatřeních mohlo nové hlasování o brexitové dohodě proběhnout, není jasné. Stejně tak není zaručeno, že dokument na třetí pokus bude schválen.

Britská premiérka zřejmě po variantě s tříměsíčním odkladem brexitu sáhla kvůli hrozící revoltě probrexitových ministrů. Minulý týden přitom vláda navrhovala žádost o krátké prodloužení vyjednávacího období při současném schválení "rozvodové" dohody. Podle deníku The Guardian vyjádření vlády vytvářela dojem, že při pokračování patové situace bude Mayová usilovat o výraznější odklad. Její de facto zástupce David Lidington tehdy označil za "vyloženě lehkovážné" žádat o krátký odklad bez schválené dohody.

Na premiérku se i proto dnes při pravidelných interpelacích snášela mohutná kritika poslanců. Lídr opozice Jeremy Corbyn hovořil o "plnohodnotné národní krizi", do níž zemi dovedla nekompetentnost a neústupnost vlády. Podle The Guardian se v otázce brexitu premiérky nezastal jediný zákonodárce.

S odkladem odchodu z unie ke 30. červnu zároveň nesouhlasí Evropská komise, respektive má na rozdíl od britské vlády za to, že i při tomto scénáři by se Británie musela účastnit květnových eurovoleb. Protažení stávajícího období pro vyjednávání podle článku 50 unijní smlouvy až na dobu po eurovolbách podle mluvčího EK Margaritise Schinase znamená, "že budeme čelit institucionálním komplikacím a právní nejistotě s ohledem na evropské volby". Schinas dodal, že podle názoru předsedy EK v případě odložení brexitu za 23. květen by také voliči v Británii museli vybírat své nové europoslance.

Dnešní události - podle médií přesně 1000 dnů po brexitovém referendu roku 2016 - zatím příliš nevyjasnily, jak a kdy Británie EU opustí. Nejistota kolem tohoto procesu trápí také Čechy žijící za Lamanšským průlivem. Řada z nich už požádala o status usedlíka, který má zachovat jejich současná práva. Některým vadí nárůst byrokracie, jiní se potýkají se šířením dezinformací, dalších se dotkla slábnoucí libra.