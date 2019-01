Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová dnes představila poslancům plán, kterým hodlá ve zbývajících dvou měsících odvrátit hrozící odchod Británie z Evropské unie bez dohody. Mayová chce se zástupci britských stran jednat o klíčové irské pojistce, kvůli níž část poslanců odmítla podpořit dohoodu dojednanou s EU. Možnost odložení brexitu či vypsání nového referenda dnes premiérka opět odmítla. Vůdce opozice Jeremy Corbyn ale podotkl, že nová strategie se nijak neliší od té dosavadní neúspěšné a premiérku znovu vyzval, aby závazně vyloučila odchod z EU bez dohody.

Mayová přednesla v Dolní sněmovně takzvaný plán B poté, co poslanci minulý týden rekordním rozdílem hlasů odmítli její dohodu s EU. Konzervativní premiérka hodlá v nejbližších dnech vyslechnout postoje politiků všech stran k pojistce, která má zabránit obnovení hraničních kontrol mezi Irskem a britským Severním Irskem. Poté chce o téže věci jednat s unijními lídry. Případné vyjednání kompromisu by mohlo podle komentátorů zvýšit šance na schválení brexitové dohody.

Unijní představitelé však možnost změn ve vyjednané dohodě opakovaně odmítají. Hlavní brexitový vyjednavač EU Michel Barnier dnes označil smlouvu odmítnutou britským parlamentem za "nejlepší možnou", unie je podle něho připravena jednat pouze o politické deklaraci vytyčující podobu vztahů Británie s EU po jejím odchodu.

Corbyn v reakci na vystoupení premiérky prohlásil, že nic nezměnila na svém neúspěšném plánu a měla by uznat, že velká většina poslanců si přeje vyloučit možnost brexitu bez dohody. Labouristé jsou podle něho připraveni uvažovat i o dalších variantách, které by divoký odchodu z EU vyloučily, včetně podpory případného návrhu na nové referendum.

Podobný závazek požadoval dnes například parlamentní lídr skotských nacionalistů Ian Blackford. Šéf poslanců severoirských unionistů podporujících menšinovou vládu Mayové naproti tomu podotkl, že dohoda může parlamentem projít pouze v případě skutečných změn v otázce irské pojistky, kterou jeho strana stejně jako část Mayové konzervativců v současné podobě odmítá.

Mayová již poněkolikáté zopakovala, že správnou odpovědí parlamentu na obavy ohledně brexitu bez dohody by bylo dohodu schválit. Možnost odkladu brexitu by podle ní znamenala, že země v Unii zůstane, a možnost neřízeného brexitu by přitom byla stále na stole - jen by se odsunul rozhodující okamžik.

Slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák poznamenal, že dnešní vystoupení Mayové ozřejmilo spíše to, co britská premiérka nechce, než aby jasně vyjádřilo to, co chce. Lajčák ocenil její snahu hledat řešení, EU však podle něho zatím neslyšela, jaké vlastně má být.

Podle většiny britských médií bylo nejdůležitějším bodem jejího projevu oznámení o zrušení poplatku 65 liber (asi 1900 Kč), který měli složit občané EU žijící v Británii při žádosti o možnost v zemi zůstat.