Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová dnes po více než sedmihodinovém zasedání své vlády oznámila, že hodlá požádat Evropskou unii o další odklad termínu odchodu Británie z Evropské unie. Aktuální termín brexitu je 12. dubna. Východisko z brexitové krize chce premiérka nyní hledat v jednáních s předsedou opozičních labouristů Jeremym Corbynem.

Jakýkoli nadstranický plán, který by byl po jednáních s lídrem opozice předložen ke schválení parlamentu, podle Mayové musí být založen na brexitové dohodě, kterou vyjednala v loňském roce s Bruselem. Pokud by poslanci nový brexitový plán neschválili, předložila by jim vláda sérii alternativních návrhů, o kterých by mohli hlasovat.

Mayová také zdůraznila, že vše, co dnes předestřela, se musí stihnout do 22. května, aby se Británie nemusela účastnit voleb do Evropského parlamentu.

Barnier: Británie musí uvést silný důvod pro další odklad brexitu

Brusel - Pro poskytnutí dlouhého odkladu brexitu by Evropská unie od Británie vyžadovala silné zdůvodnění, řekl dnes hlavní vyjednavač Bruselu pro brexit Michel Barnier. Uvedl při tom trojici možných opodstatnění: uspořádání nového referenda o brexitu, vyvolání předčasných voleb a přezkoumání politické deklarace nastiňující vztahy EU s Británií po jejím odchodu. Zároveň varoval, že ani při výrazném prodloužení lhůty by nebylo možné přepracovat stávající dohodu o rozluce s EU.

Podle Barniera existují po pondělním neúspěchu alternativních brexitových plánů v dolní komoře britského parlamentu tři možné scénáře. Británie stále může přijmout dohodu vyjednanou vládou premiérky Theresy Mayové, která je "jedinou cestou" ke spořádanému odchodu. Zbývajícími možnostmi jsou brexit bez dohody a výrazný odklad vystoupení z unie, prohlásil hlavní vyjednavač EU.

Britská vláda podle tamních médií plánuje tento týden poslancům "rozvodovou" dohodu s EU předložit ke schválení počtvrté. Jestliže bude opět odmítnuta, Londýn se bude muset do mimořádného unijního summitu příští středu rozhodnout mezi brexitem bez dohody a žádostí o dlouhý odklad.

Barnier dnes na akci bruselského institutu European Policy Centre popisoval úskalí obou variant. Několikaměsíční prodloužení vyjednávacího období s sebou pro EU nese velká rizika a mnoho podniků varuje před pokračováním nejistoty, řekl. "Brexit bez dohody nikdy nebyl naším kýženým či zamýšleným scénářem," dodal.

Unijní "sedmadvacítka" je ale podle Barniera na toto vyústění připravena. "Být připraveni na brexit bez dohody neznamená, že nedojde k žádným potížím. Všechno nepůjde hladce... Být připraveni znamená, že všechny předpokládané problémy by měly být na straně EU zvládnutelné," citovala Barniera agentura Reuters.

Evropská komise hodlá připravenost sedmadvacítky na brexit bez dohody demonstrovat v příštích dnech sérií tiskových konferencí a pracovních briefingů pro novináře. Příslušní komisaři tak budou od středy, kdy jako první vystoupí komisař pro hospodářské otázky, daně a cla Pierre Moscovici s informacemi o clech, referovat o připravenosti v oblastech jako je doprava, zdraví a fytosanitární opatření či problematika životního prostředí.

Hlavní unijní vyjednavač také varoval, že čas navíc při dlouhém odkladu brexitu by nemohl být využit k obnovení vyjednávání o dohodnutých podmínkách britského odchodu. "Nebudou (ani) žádná vyjednávání o budoucích vztazích, neboť nemůžeme z právního hlediska vyjednávat o budoucích vztazích s členským státem," dodal. Zároveň ale řekl, že britští poslanci by se mohli "znovu podrobně podívat na politickou deklaraci" představující rámec budoucího partnerství. EU dlouhodobě uvádí, že je připravena tuto právně nezávaznou část brexitového balíčku pozměnit.