Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová nehodlá ustoupit tlaku, kterému kvůli brexitové dohodě dlouhodobě čelí, a je dnes večer připravena bojovat o udržení důvěry poslanců své Konzervativní strany. V dnešním krátkém prohlášení před svým úřadem v Downing Street zároveň varovala, že pokud ji nahradí jiný stranický lídr, bude to znamenat odklad britského odchodu z Evropské unie. Připravenou brexitovou dohodu považuje Mayová za správnou a za splnění vůle britských občanů vyjádřené v referendu; s unijními představiteli přitom podle svých slov ještě projednává možné změny.

"Jsem odhodlaná práci dokončit," řekla ministerská předsedkyně, kterou večer čeká hlasování konzervativních poslanců o tom, zda jí vysloví nedůvěru jako vůdkyni strany. Pokud by se tak skutečně stalo, znamenalo by to v konečném důsledku i pád nynější britské vlády.

Opozice rozhodnutí Mayové kritizovala. Podle jednoho z předáků Labouristické strany Iana Laveryho slabost premiérky "naprosto paralyzovala vládu v době, která je pro zemi kritická". "Nedopečená brexitová dohoda nemá podporu kabinetu, strany, poslanců ani země," napsal Lavery v prohlášení.

Mayová vyzvala Konzervativní stranu k jednotě a umírněnosti, neboť strana má povinnost pracovat ve prospěch země a splnit výsledek referenda, ve kterém Britové v červnu 2016 hlasovali pro odchod z EU. Stranické třenice a nejednota podle Mayové jen nahrávají šéfovi opozičních labouristů Jeremymu Corbynovi. Sama pak ujistila, že vždy sloužila své straně a britským národním zájmům.

Mayová rovněž varovala, že pokud o důvěru jako stranická lídryně přijde, bude to znamenat hledání nového vůdce, což bude znamenat odklad brexitu a ohrožení budoucnosti země.

Ministerská předsedkyně oznámila, že ruší svou dnešní plánovanou cestu do Dublinu, kde měla o brexitu hovořit s irským premiérem Leem Varadkarem. Zrušeno bylo také odpolední zasedání britského kabinetu.

Mnoho konzervativních poslanců, kteří budou večer o osudu Mayové hlasovat, jí už veřejně vyjádřilo podporu. "Myslím si, že by bylo chybou nyní volit nového vůdce," napsala například na twitteru poslankyně Elizabeth Trussová. "Premiérku dnes večer podpořím. Ve hře je národní zájem, nejde tu o osobnosti," uvedl další poslanec Steve Brine. Naopak vlivný konzervativní poslanec Jacob Rees-Mogg, který se pro hlasování o nedůvěře Mayové vyslovil už před několika týdny