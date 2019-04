Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová bude dnes v Dolní sněmovně odpovídat na otázky poslanců při pravidelných interpelacích. Dá se očekávat, že jejich hlavním tématem bude plánovaný odchod Británie z Evropské unie poté, co Mayová v úterý nečekaně změnila dosavadní kurz a vyzvala předsedu labouristů Jeremyho Corbyna k rozhovorům o dalším postupu na cestě k brexitu.

Po třech neúspěšných snahách prosadit v parlamentu dohodu, kterou vyjednala loni s Bruselem, Mayová v úterý po více než sedmihodinovém zasedání vlády oznámila, že hodlá požádat EU o další odklad termínu brexitu, aby zabránila brexitu bez dohody 12. dubna. Odklad by podle ní ale neměl být delší než do 22. května tak, aby se Británie nemusela účastnit voleb do Evropského parlamentu.

Mayová pro mnohé překvapivě vyzvala také lídra opozice Corbyna, aby s ní jednal o společném brexitovém plánu. Rozhovory by se nicméně neměly týkat již vyjednané dohody, ale pouze politické deklarace o budoucích vztazích s EU po brexitu. Společný plán by pak měli předložit poslancům ke schválení. Corbyn nabídku Mayové s "velkou radostí" přijal. Zda jednání začnou již dnes, ale není jasné.