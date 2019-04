Brusel - Déle než hodinu dnes večer trvalo vystoupení britské premiérky Theresy Mayové, která na mimořádném summitu EU v Bruselu vysvětlovala svým kolegům z ostatních 27 zemí unie, jak si představuje další postup kolem britského odchodu z unie. Mluvčí vrcholných unijních schůzek Preben Aaman následně na twitteru informoval, že Mayová místnost opustila a její druhou žádost o odklad brexitu nyní řeší šéfové států a vlád sedmadvacítky u pracovní večeře.

Podle dobře informovaných zdrojů ČTK nepřineslo její vystoupení zásadní překvapení a prezidenti a premiéři by jako podklad k diskusi dostali novou verzi návrhu závěrů. V ní se nyní zdůrazňuje, že Británie se v době odkladu brexitu zdrží "všech opatření, jež by mohla ohrozit dosažení cílů" EU, zejména pak při účasti na jejích "rozhodovacích procesech".

Dokument, který má ČTK k dispozici, také uvádí, že o "záležitostech týkajících se situace po vystoupení Spojeného království" bude sedmadvacet ostatních zemí EU jednat na všech úrovních bez britské přítomnosti.

Mayová při příchodu novinářům připomněla, že rozhovory její vlády s opozičními labouristy jsou vážně míněné a seriózní. Její vláda se prý společně s opozicí snaží najít cestu, která by umožnila schválení už dojednané - a dvakrát odmítnuté - dohody o spořádaném vystoupení Británie z EU. Požádala proto prostřednictvím šéfa summitů EU Donalda Tuska o už druhý odklad brexitu, tentokrát do 30. června.

Je pravděpodobné, že summit dnes odložení britského odchodu z unie odsouhlasí, nejspíš ale s jiným cílovým datem. Tusk navrhuje delší, v zásadě až roční odklad do 30. března 2020 s tím, že Británie by mohla odejít i dříve, pokud se jí podaří ratifikovat dohodu o vystoupení.

Klíčovou podmínkou odkladu brexitu za 22. květen, po němž budou státy EU volit Evropský parlament, je uspořádání voleb také v Británii. Státy jako Francie přitom žádají záruky, že Británie jako země na odchodu, ale také stále plnoprávný člen EU, nebude blokovat rozhodování bloku v otázkách jeho vlastní budoucnosti.

Právě podoba a rozsah těchto záruk je společně s hledáním konkrétního data, do kdy nyní brexit odložit, hlavním obsahem večerní diskuse prezidentů a premiérů zemí EU.





Odkladu brexitu jsme nakloněni, ale musí mít smysl, říkají lídří

Britská premiérka Theresa Mayová musí lídrům zemí Evropské unie objasnit, proč žádá další odklad britského odchodu z EU. Před zahájením unijního summitu věnovaného brexitu to prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron, podle něhož budou chtít prezidenti a premiéři znát jasný plán dalšího britského postupu. Německá kancléřka Angela Merkelová zdůraznila, že pro schválení odkladu je nutná britská účast v evropských volbách, pokud by země setrvala v unii až do jejich data.

Hlavy států a šéfové vlád mají na programu debatu o tom, zda vyhovět žádosti Mayové a prodloužit Británii členství v EU do 30. června. Předseda Evropské rady Donald Tusk přišel s návrhem, aby unie místo toho nabídla Londýnu odklad brexitu až o rok, pokud do té doby britský parlament neschválí výstupní dohodu.

Většina unijních vůdců se sice k dalšímu odkladu brexitu staví pozitivně, Macron však prohlásil, že Mayová musí předložit "jasný projekt", kterým posunutí data odkladu ospravedlní.

"V této chvíli není podle mého zaručeno vůbec nic," řekl Macron novinářům před začátkem summitu. Dodal, že politici by o žádosti Londýna měli debatovat věcně, ale rozhodně a nestavět se proti vůli většiny britských voličů, kteří v referendu podpořili brexit.

Podle Merkelové by se měli evropští lídři postavit k požadavku Británie otevřeně a konstruktivně, neboť neřízený brexit není v zájmu ani jedné strany. Klíčový je podle ní slib, kterým se Mayová zavázala k britské účasti k volbám do Evropského parlamentu, pokud by se do termínu jejich konání na konci května nepovedlo britskému parlamentu schválit brexitovou smlouvu. "Tak může být zaručena funkčnost evropských institucí," podotkla Merkelová k britskému závazku.

Hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier zdůraznil, že posunutí termínu britského odchodu musí "mít smysl a sloužit nějakému účelu", kterým je v tomto případě schválení zmíněné dohody.

Babiš na summitu podpoří roční odklad brexitu

Český premiér Andrej Babiš na dnešním summitu lídrů Evropské unie podpoří návrh na odklad britského odchodu z EU až o jeden rok. Tato varianta je podle Babiše nejlepším řešením, neboť zklidní současnou chaotickou situaci a dá Británii čas na vyřešení situace. Babiš to řekl novinářům před začátkem jednání hlav států a šéfů vlád unijních zemí, které je věnováno výhradně brexitu.

Britská premiérka Theresa Mayová v pátek požádala předsedu Evropské rady Donalda Tuska o odklad odchodu z unie do 30. června. Tusk však podle diplomatů navrhuje roční odklad s tím, že Británie může odejít dříve v případě, že schválí výstupní dohodu. Návrh na delší odklad má podporu značné části unijních lídrů a očekává se, že diskutovat budou především o jeho konkrétní délce.

Podle Babiše by bylo posunutí brexitu do konce března příštího roku "ideální dobou". "Británie by dostala čas, aby si konečně uspořádala svoje vnitřní věci," řekl Babiš novinářům před zahájením summitu.

Podotkl, že dlouhý odklad otevírá možnou cestu k tomu, aby si Británie svůj odchod z EU rozmyslela a zůstala členem evropského bloku, což by podle něho byl nejlepší možný výsledek i pro Českou republiku. Babiš již několikrát dal najevo sympatie k myšlence části britské veřejnosti, která usiluje o vypsání nového brexitového referenda. Vláda Theresy Mayové i většina britských poslanců je však dosud proti této možnosti.

Babiš dnes prohlásil, že delší odklad, který podle odpůrců tohoto návrhu prodlouží nejistotu občanů i firem na obou stranách kanálu La Manche, pomůže Čechům žijícím v Británii.

"Tím se celá situace zklidní i pro naše lidi, kteří tam pracují, pro náš byznys," zdůvodnil svou podporu delšímu flexibilnímu prodloužení britského členství v unii Babiš.

Mayová: Odklad nám zajistí čas na ratifikaci dohody o brexitu

Britská premiérka Theresa Mayová žádá lídry ostatních 27 zemí EU o odklad brexitu, neboť chce, aby země mohla z Evropské unie odejít spořádaným způsobem. Už druhý posun brexitu má podle ní dát čas britskému parlamentu k ratifikaci dohody o vystoupení a následnému odchodu, třeba už k 22. květnu. Mayová to prohlásila dnes při příchodu na summit EU, kde své partnery s postojem Londýna seznámí před tím, než budou premiéři a prezidenti o věci diskutovat už bez premiérky.

Mayová žádá své kolegy odložit brexit, který by nyní nastal už v pátek, až do 30. června. Je nepravděpodobné, že tento termín sedmadvacítka akceptuje, nejpravděpodobnějším řešením je předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem prosazovaný až roční pružný odklad znamenající, že unie by odešla 30. březnu 2020 či kdykoliv dříve - pokud ratifikuje loni dojednanou dohodu o vystoupení.

Některé země, především Francie, ale tlačí na kratší odklad. Důvodem jsou obavy související s hladkým fungováním EU, v níž by Británie jako "země na odchodu" stále existovala jako plnoprávný člen, a mohla tak ovlivňovat i rozhodování o budoucnosti společenství. Ve hře je tak odložení například do konce roku či jen několik měsíců. Podle litevské prezidentky Dalii Grybauskaitéové je pravděpodobnější dlouhý odklad, nizozemský premiér Mark Rutte upozornil, že summit sice může rozhodnout o odkladu, může ale také například žádat určité záruky z britské strany.

Mayovou mrzí, že Dolní sněmovna zatím nebyla schopna text dohody o vystoupení schválit. "Vím, že mnozí lidé jsou frustrování z toho, že se summit vůbec koná. Británie měla už touto dobou být zemí mimo EU," upozornila. Původním datem brexitu byl 29. březen letošního roku.

Premiérka novinářům řekla, že na hledání cesty dál, která by ratifikaci dohody umožnila, ona i její vláda intenzivně pracuje. "S opozicí mluvíme vážně a seriózně," uvedla s tím, že tyto rozhovory budou pokračovat i ve čtvrtek a odklad má zajistit více času právě na uzavření dohody na britské politické scéně, která by ratifikaci rozvodové smlouvy umožnila.