Brusel - O možných zárukách, které by daly oběma stranám britského odchodu z EU odpovídající právní jistotu a podtrhly dočasný charakter takzvané irské pojistky, dnes večer v Bruselu diskutovali britská premiérka Theresa Mayová a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Po schůzce to uvedli ve společném prohlášení s tím, že rozhovory byly konstruktivní a vyjednávací týmy by možnosti měly dál projednávat. Dohodli se také na dalším setkání ještě před koncem měsíce.

"Oba opět potvrdili své odhodlání vyhnout se standardní hranici na irském ostrově a respektovat integritu jednotného trhu EU a Spojeného království," stojí v komuniké, které na svůj web umístila Evropská komise.

Britský parlament Mayové uložil dojednat s ostatními státy EU změny u takzvané irské pojistky v už domluveném textu dohody o odchodu z unie, jinak dokument sněmovna nepotvrdí. EU ale odmítá dlouhé měsíce dojednávaný text znovu otevírat a u irské pojistky slibuje jen dodatečná vyjasnění a upřesnění svých záměrů.

Britská premiérka podle dnešního společného prohlášení uznala pozici Evropské unie a speciálně dopis, který jí 14. ledna společně adresovali Juncker a předseda Evropské rady Donald Tusk. Oba v něm zdůraznili, že předjednaný text dohody o vystoupení, která obsahuje i onu irskou pojistku, možné měnit není. Slíbili ale také, že EU bude pracovat na nalezení jiného řešení při domlouvání smlouvy o budoucích vzájemných vztazích tak, aby pojistka buď platit nezačala či fungovala jen po nezbytně nutnou a co nejkratší dobu.

Pokud se řešení nenajde v příštích několika týdnech a britský parlament smlouvu nepotvrdí, hrozí, že Británie 29. března z unie odejde bez dohody se všemi souvisejícími negativními hospodářskými dopady. V Irsku by ovšem také okamžitě vznikla standardní vnější hranice EU, což je právě ta situace, které se chtějí obě strany ze všech sil vyhnout.

Mayová a Juncker podle dnešního společného prohlášení také hovořili právě o tom, jaké alternativní řešení by mělo pojistku do budoucna nahradit. Pověřili proto šéfa vyjednávacího týmu EU Michela Barniera a britského ministra pro brexit Stephena Barclaye, aby probrali, jak dál v této věci postupovat a posoudili, zda by bylo vhodné upravit a do větších podrobností doplnit už předjednaný text společné politické deklarace. V ní EU27 a Británie popisují, jak si právě budoucí vztahy představují.

Mayová bude mít možnost o brexitu hovořit také s dalšími šéfy států a vlád unijních zemí o víkendu na summitu s arabskými zeměmi v egyptském Šarm aš-Šajchu.

Juncker dnes britskou premiérku v Bruselu uvítal s náplastí na obličeji. Před novináři s úsměvem zdůraznil, že se poranil při holení a Mayová není za ráno na jeho tváři nijak odpovědná.

Hunt: Odchod Británie z EU na vztazích s Německem nic nezmění

Odchod Spojeného království z Evropské unie nic nezmění na vztazích Británie s Německem, obě země zůstanou součástí společné demokratické rodiny. V Nadaci Konráda Adenauera v Berlíně to dnes prohlásil britský ministr zahraničí Jeremy Hunt.

"I když už nebudeme provázáni unijními strukturami, Německo a Británie zůstanou součástí širší aliance, aliance hodnot," řekl šéf britské diplomacie. "Obě země jsou založeny na demokracii, otevřenosti a rovnosti před zákonem, obě země také čelí společným výzvám," poznamenal.

Britský ministr dodal, že odchodem z EU skončí jedna etapa vztahů s Německem, zároveň ale začne nová éra společné existence. Hunt zopakoval dřívější ujištění premiérky Theresy Mayové, že Británie se odlukou nevzdává spoluodpovědnosti za obranu Evropy. Británie je stejně jako Německo součástí Severoatlantické aliance.

Do Berlína přiletěl Hunt z Kodaně. Před odletem zveřejnil na twitteru video, ve kterém vyjádřil přesvědčení, že brexitová dohoda, kterou britští poslanci v lednu odmítli, nakonec britským parlamentem projde.

Sporným bodem brexitové dohody je opatření známé jako irská pojistka, které má po odchodu Británie z evropského bloku zabránit vzniku klasického hraničního režimu mezi Irskou republikou a britským Severním Irskem. Se stávající podobou pojistného mechanismu nesouhlasí řada poslanců Konzervativní strany, kteří se obávají, že pojistka by i po brexitu mohla Británii na dlouhou dobu udržet v unijní bezcelní zóně.

Jak uvedl odpoledne Hunt na tiskové konferenci po jednání se svým německým protějškem Heikem Maasem, pro schválení dohody o brexitu v britském parlamentu je klíčové přesněji definovat dočasnou podobu takzvané irské pojistky. Podobnou informaci přinesla i britská média. Jak napsaly na svých webech deníky The Guardian a The Daily Telegraph, cílem premiérky Mayové před večerním jednáním v Bruselu je získat od Evropské unie nová ujištění o tom, že irská pojistka v brexitové dohodě by nemohla platit trvale.

"Současný text používá při popisu pojistky slovo "dočasná"," prohlásil Hunt, podle kterého je třeba vyjasnit, co výraz "dočasná" znamená. "Myslím, že... s politickou vůlí a přesvědčením můžeme nalézt cestu, jak tento problém vyřešit," dodal.