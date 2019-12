Mayer ukončil sérii norských vítězství v super-G v Lake Louise

Lake Louise (Kanada) - Úvodní superobří slalom Světového poháru vyhrál v Lake Louise Rakušan Matthias Mayer a po třech stříbrech v Kanadě se dočkal prvenství. Druhý byl stejně jako v sobotním sjezdu italský lyžař Dominik Paris, který obhajuje malý křišťálový glóbus za tuto disciplínu. Na Mayera ztratil čtyři desetiny sekundy.

Super-G v Lake Louise bylo posledních sedm let doménou Norů, ale Mayer dnes jejich sérii přerušil. Triumfu se dočkal na tamním svahu po druhých místech v letech 2013 až 2015. Kjetil Jansrud, jenž vyhrál poslední dva ročníky v Lake Louise, dnes skončil osmý.

"Zajel jsem velmi dobrou jízdu, na maximum, víc už jsem do toho dát nemohl," řekl devětadvacetiletý Mayer, který se po čtvrtém závodu sezony zároveň ujal vedení ve Světovém poháru.

Koncem příštího týdne se v Lake Louise představí sjezdařky včetně senzační olympijské vítězky Ester Ledecké. Na programu mají dva sjezdy a jeden superobří slalom.

Pořadí super-G mužů v Lake Louise:

1. Mayer (Rak.) 1:31,40, 2. Paris (It.) -0,40, 3. Kriechmayr (Rak.) a Caviezel (Švýc.) oba -0,49, 5. Casse (It.) -0,60, 6. Kilde (Nor.) -0,76, 7. Odermatt (Švýc.) -0,85, 8. Jansrud (Nor.) -0,93, 9. Théaux (Fr.) -1,02, 10. Dressen (Něm.) -1,10.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 44 závodů): 1. Mayer 161, 2. Paris 160, 3. Dressen 126, 4. Kristoffersen (Nor.) 113, 5. Caviezel a Pinturault (Fr.) oba 100.