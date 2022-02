Mayer obhájil na OH zlato v super-G, Zabystřan obsadil v Číně 25. místo

Peking - Rakouský lyžař Matthias Mayer obhájil na olympijských hrách zlato v superobřím slalomu a završil historický zlatý hattrick pod pěti kruhy. Český reprezentant Jan Zabystřan obsadil na sjezdovce The Rock 25. místo.

Jednatřicetiletý Mayer získal olympijské zlato na třetích hrách za sebou, což se ještě žádnému muži v alpském lyžování nepodařilo. Sbírku načal triumfem ve sjezdu v Soči 2014, před čtyřmi lety v Pchjongčchangu ovládl super-G.

V zimním středisku Jen-čching dnes navázal na bronz z úvodního sjezdu. Stříbro slaví překvapivě Američan Ryan Cochran-Siegle, jenž s Mayerem prohrál v nejtěsnějším super-G olympijské historie o čtyři setiny sekundy. Bronz získal s odstupem 42 setin hvězdný Nor Aleksander Aamodt Kilde.

"Musím říct, že zatím tomu vůbec nedokážu uvěřit, byl to úžasný závod," řekl Mayer v rozhovoru pro ORF. Na posledním mezičase ještě ztrácel na aktuálně vedoucího Kildeho 23 setin, skvělým závěrem ho ale dokázal porazit. Nestačil na něho ani hned vzápětí startující Cochran-Siegle. "Hodně jsem riskoval. Věděl jsem, že by to mohlo vyjít, ale jen s perfektní jízdou. V závěru jsem šel do ještě většího rizika, bylo to 'all-in'. Ale vrchovatě se mi to vyplatilo," dodal nadšený Mayer.

Zpočátku se přitom zdálo, že mu startovní číslo 13 štěstí nepřinese. Nejprve musel kvůli opravě prasklé tyče jedné z branek dlouho čekat na startu. Pak se mu při přípravě ve startovní bráně zachytila jedna z hůlek tak nešťastně, že málem předčasně spustil časomíru.

Velkým zklamáním skončil závod pro Marca Odermatta. Čtyřiadvacetiletý Švýcar, jenž se v této sezoně SP podělil s Kildem o vítězství ve všech super-G a byl považován za jednoho z největších favoritů, po chybě v závěru jízdu nedokončil. "Šel jsem do rizika, což bylo nutné, abych měl šanci na medaili. V té poslední zatáčce to ale bylo už moc. Jedna chyba a je po závodu," posteskl si Odermatt. "Ale tohle je olympiáda, počítají se jen medaile, takže člověk asi riskuje o něco víc než ve Světovém poháru, kde i za páté místo berete důležité body. Tady není nic," konstatoval.

Zabystřan, jenž se chce v Pekingu soustředit především na kombinaci, v níž by rád navázal na deváté místo z loňského mistrovství světa, zaostal za Mayerem o 3,15 sekundy. Na olympijských hrách pojede vedle kombinace ještě týmovou soutěž, obří slalom a slalom.

Dosud nejtěsnějším olympijským super-G byl závod z roku 1994. V Lillehammeru triumfoval Němec Markus Wasmeier o osm setin před Američanem Tommym Moem.

Výsledky sjezdového lyžování na ZOH v Pekingu

Muži - superobří slalom: 1. Mayer (Rak.) 1:19,94, 2. Cochran-Siegle (USA) -0,04, 3. Kilde -0,42, 4. Sejersted (oba Nor.) -0,74, 5. Kriechmayr (Rak.) -0,76, 6. Crawford (Kan.) -0,85, 7. Baumann -1,16, 8. Sander (oba Něm.) -1,27, 9. Giezendanner (Fr.) -1,32, 10. Philp (Kan.) -1,40, ...25. Zabystřan (ČR) -3,15.