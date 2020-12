Maurerův výběr letos po čtvrt století nebude vyhlášený

Praha - Dvanáctý ročník Grand Restaurant Festivalu Pavla Maurera se na začátku příštího roku neuskuteční. Maurer letos nehodlá ani vyhlašovat deset nejlepších restaurací, řekl ČTK. Letos by to byl 25. ročník vyhlášení tzv. Maurerova výběru, kdy inspektoři potají hodnotí vybrané podniky. Pokud by se situace zlepšila, nebrání se tomu, že by se akce uskutečnila v letních měsících.

Maurer ČTK sdělil, že festival společně s celou gastronomií je v útlumu. "Na gastronomické scéně nikdo neví v pondělí, co bude v pátek," řekl. Aby mohl nastartovat prodej kuponů, musela by se situace zlepšit a být předvídatelná. Do akce podle něj investují kromě organizátorů akce také samotné restaurace, které si musí svá menu připravit a nacenit. Samotné restaurace by se nyní podle Maurera akce bály zúčastnit. "Teď mi volala restaurace, že nakoupila zboží za 200.000 korun a že to nejspíš bude muset vyhodit," dodal.

Do loňského 24. ročníku festivalu se zapojilo devět desítek špičkových českých restaurací, lidé v nich mohli od 15. ledna ochutnávat jídla inspirovaná žánrem sci-fi, třeba amarouny nebo pokrm 20.000 mil pod mořem. Sci-fi a rok 2020 byl totiž tématem letošního ročníku festivalu. Kuchaři připravili zvýhodněná degustační menu například ze surovin, jež mohou být potravinami budoucnosti.

Restaurace loni hodnotilo 1678 dobrovolných komisařů, kteří tajně navštívili kolem 1000 vybraných podniků. Při návštěvách restaurací utratili přes šest milionů korun. Průměrná cena jídla činila 740 korun.

Na základě jejich chuťových zážitků vzniká gastronomický průvodce, který jeho vydavatel Maurer založil v roce 1997 pod názvem Gurmán. Nyní se průvodce jmenuje Grand Restaurant. Jeho cílem je přinášet o restauracích ověřené informace.

Vítězem 24. ročníku ankety Maurerův výběr Grand Restaurant se stala pražská Bellevue. Předchozí vítěz - restaurace Terasa U Zlaté studně - se loni mezi deset nejlepších restaurací nedostal.