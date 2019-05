Matuškovy písně připomene příští rok muzikál

Praha - Muzikál poskládaný z písní Waldemara Matušky uvede pravděpodobně koncem příštího roku pražské Divadlo Broadway. Začal se připravovat u příležitosti desátého výročí Matuškova úmrtí, které připadá na letošního 30. května. Představení bude připravovat tým pod vedením režiséra Vladimíra Morávka, řekl dnes novinářům producent Oldřich Lichtenberg. Souběžně s muzikálem se chystá turné, na kterém by měla vystupovat vdova po Matuškovi a zpěvačka Olga Matušková.

"Bude to vzpomínka na Waldu, moderátorem bude Waldemar mladší, mělo by to být talk show proložené písničkami a případně i otázkami diváků. Máme možnost přidat hosty, jimiž bude třeba Helena Vondráčková, chceme projet Čechy a Slovensko a propojit to s muzikálem," řekl dnes Vondráčkové manžel a manažer Martin Michal.

"I proto, že Walda už není mezi námi, nechceme dělat nějakou řachandu, komedii. Pohráváme si i s možností životopisného muzikálu, ale naráží to na množství možných osobnostních práv," řekl Lichtenberg. Podle něj by v takto koncipovaném muzikálu muselo být velké množství lidí z showbusinessu a mohlo by podle něj hrozit, že by ztvárnění jejich příběhu či použití jejich postav mohlo vyvolat spory.

Matušková dnes řekla, že do Prahy z USA, kde žije, přijela zejména kvůli desátému výročí Matuškova úmrtí. "Nemělo by to být jen smutné, byla jsem moc ráda, že mohu vystoupit s Helenkou," uvedla s tím, že vystoupí jako host na jednom z koncertů z aktuálního Vondráčkové turné.

Zpěvák a herec Waldemar Matuška zemřel 30. května 2009, ve věku 76 let na Floridě. Patřil v 60. a 70. letech 20. století díky charismatickému zjevu a mužnému hlasu širokého rozsahu k výrazným postavám československé hudební scény. Fanoušci ho milovali a mnohé z jeho písní zlidověly. Košický rodák a vyučený sklář se od mládí věnoval hudbě, jeho hvězdnou kariéru nastartovalo počátkem 60. let angažmá v divadle Semafor. Později přešel do Rokoka, jako herec hostoval v Národním divadle a vystupoval se skupinami Mefisto a K.T.O.

V roce 1986 Matuška emigroval do USA a požádal o politický azyl. Po pádu komunismu se do Čech pravidelně vracel.