Maturity od 1. do 3. června, přijímací zkoušky na SŠ 8. a 9. června

Praha - Společná část maturitní zkoušky se letos uskuteční 1. a 2. června, didaktický test z matematiky v rozšířené verzi 3. června. Harmonogram maturit a přijímacích zkoušek na střední školy dnes zveřejnil ministr školství Robert Plaga (ANO). Termín podle něj odpovídá lhůtám, jak je vláda přijala ve stavu legislativní nouze v polovině dubna. Už dříve ministerstvo oznámilo, že letos nepočítá s písemnou částí maturit z českého jazyka a cizího jazyka. Přijímací zkoušky na čtyřleté obory se uskuteční 8. června, na víceletá gymnázia o den později - 9. června.

Didaktický test z matematiky, francouzštiny či angličtiny čeká maturanty 1. června, český jazyk a literatura plus němčina či španělština a ruština 2. června. O den později budou společnou část maturit skládat ti, kteří si vybrali rozšířený test z matematiky, vyplývá z tiskové zprávy ministerstva.

Profilovou část maturit doporučuje ministerstvo uspořádat od 10. června. "Praktické zkoušky, maturitní práce a obhajoba může být před didaktickými testy, ale je žádoucí, aby to nebylo okamžitě po návratu do školy, aby byla zachována příprava," uvedl Plaga.

Školám ministerstvo rozešle metodiku postupu v době epidemie, termín bude zveřejněn vyhláškou ve čtvrtek, uvedl na dnešní tiskové konferenci Plaga. K přípravě na maturity se studenti posledních ročníků budou moci vrátit do lavic ve skupinách po 15 v pondělí 11. května. Podle ministra budou moct žáci sundat roušky při písemné zkoušce, když rozestupy a další podmínky vyhoví obecně platným opatřením, stejně tak se za přísných hygienických podmínek budou moct odehrát i zkoušky ústní.

Stanovení termínu maturit a přijímacích zkoušek na střední školy ocenil místopředseda Senátu a ředitel pražského Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN), protože od nich se podle něj odvíjí práce na každé škole. Stejně jako Plaga ale připustil, že školy budou mít s ohledem na termíny zkoušek hodně nabitý program. "Stihnout se to samozřejmě dá, bude to ale neuvěřitelný kvapík, nebude jediný den na zastavení," řekl dnes v České televizi senátor. Předpokládá, že školy stihnou maturity do 15. až 20. června a přijímací zkoušky podle něj uzavřou zřejmě až na začátku července.

Nabité období podle Růžičky budou mít i maturanti, kterým se mohou krýt termíny maturity a přijímacích zkoušek na vysoké školy. V této souvislosti apeloval na rektory vysokých škol, aby to vzali v úvahu a posunuli zkoušky až na závěr června, až bude po maturitách. Plaga zdůraznil, že termíny přijímacích zkoušek na vysoké školy ministerstvo nevyhlašuje. Vysoké školy nicméně podle něj chtěly větší flexibilitu, aby přijímačky mohly přizpůsobit situaci.

Samotnou maturitní zkoušku podle Růžičky ale zjednoduší a urychlí to, že se letos nepočítá s písemnou částí z českého jazyka a cizího jazyka. "Z mého pohledu maturita, pokud se nebudou písemné práce opravovat na školách, bude i objektivnější," doplnil.

K přijímacím zkouškám na maturitní obory se podle statistik Cermatu přihlásilo přibližně 95.000 dětí, z toho zhruba 70.000 z devátých tříd na čtyřleté obory