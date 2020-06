Maturita má podle matematičky motivovat a rozvíjet vzdělanost

Praha - Čeština, matematika a cizí jazyk jsou podle předsedkyně Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) Aleny Šolcové rovnocenné pro rozvoj vzdělanosti české společnosti. Každý absolvent maturity by podle ní měl ovládat všechny tři tyto předměty. Maturita je příležitost, při které si studenti mohou zopakovat, co se naučili. Měla by je motivovat, protože ne všichni ji musí zvládnout. Když v testu z matematiky uspěje kolem 82,5 procenta studentů jako letos, je to velmi dobrý výsledek, řekla Šolcová v rozhovoru s ČTK.

Senát ve středu schválil novelu zákona, podle které má být zachována povinná státní maturita z češtiny a možnost volby druhého předmětu z matematiky a cizího jazyka. Souhlasil tak se zrušením plánované povinné maturity ze tří předmětů od příštího roku. Novelu nyní dostane k podpisu prezident. Podle Šolcové je rozhodnutí senátorů zklamáním.

"Já si myslím, že maturita by měla být povinná ze všech tří předmětů, protože čeština, cizí jazyk a matematika jsou předměty rovnocenné pro rozvoj vzdělanosti společnosti," uvedla předsedkyně JČMF. "Podle mě je maturita pro studenty krásná nádherná příležitost si něco zopakovat. Připomenout si, co jsme zažili a co jsme se naučili. Navíc překonat tu zkoušku je v běhu života důležitý krok a zážitek, který se nezapomíná," řekla. Podle ní by ale zkoušku měly připravovat místo státu spíše školy s ohledem na své zaměření.

Matematika je podle Šolcové důležitá pro kvalitu společnosti, protože rozvíjí kritické myšlení potřebné pro život. Chápe, že pro některé lidi, kteří mají potíže se soustředěním, může být matematika těžší než cizí jazyk, pro který je podle ní potřeba hlavně paměť. Domnívá se ale, že lidé k úspěchu v životě obvykle potřebují jak cizí jazyk, tak matematiku. Jak řekla, lidé si často neuvědomují, že matematiku používají například při práci s moderními technologiemi. Tyto důvody podle ní stojí i za úbytkem zájemců o maturitu z matematiky, jejichž podíl od roku 2012 postupně klesl z 43,9 procenta na letošních 19,9 procenta studentů.

Podle Šolcové se u výsledků maturit v médiích příliš zdůrazňuje, kolik středoškoláků neuspělo. Letos jich zkoušku neudělalo 17,5 procenta, což je o dva procentní body víc než loni. V předchozích letech se neúspěšnost pohybovala mezi 20 a 23 procenty. Podle předsedkyně odborné společnosti by ale zkouška neměla smysl, kdyby prospěli všichni. "Když 82,5 procenta uspělo, tak to je přece úžasné," řekla. Podle ní je úspěšnost nad 60 procent přiměřená situaci.

Lidé, kteří maturitu nezvládnou, by podle ní měli získat potvrzení o absolvování střední školy bez maturity a měli by mít možnost si ji později do několika let doplnit. Podobný návrh se ve Sněmovně snažili prosadit Piráti, poslanci to ale odmítli.

Šolcová podotkla, že úroveň vzdělanosti klesá, a to i v českém jazyce. Někteří vysokoškolští studenti podle ní nejsou schopni porozumět slovnímu zadání úlohy. "Mnohem jednodušší pro ně je, když je to v symbolech, které se používají v matematice," řekla. Podle ní za to částečně může výuka matematiky i českého jazyka v některých školách. Kriticky se vyjádřila k takzvané Hejného matematice. Pokyny k úlohám v Hejného učebnicích jsou podle ní často nesrozumitelné a nepřesné.

Alena Šolcová (ročník 1950) vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu a Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy. Habilitovala se na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT). Zabývá se matematikou a historií vědy, zejména vybranými numerickými metodami a teorií čísel. V současnosti působí na Fakultě informačních technologií ČVUT, kde vyučuje matematickou logiku a historii matematiky a informatiky.