Maturanti dnes začínají psát testy státních maturit

Praha - Ve středních školách dnes začínají didaktické testy státních maturit. Letos se k nim podle údajů Cermatu přihlásilo poprvé 68.036 maturantů, což je zhruba stejně jako loni. Dalších zhruba 9200 lidí by nyní mělo dělat státní maturity v odloženém, náhradním nebo opravném termínu. Jarní termín se kvůli pandemii koronaviru letos posunul. Původně se testy měly konat na začátku května. Zkoušky budou provázet zvýšená hygienická opatření.

Na programu je dnes dopoledne test z matematiky a francouzštiny a odpoledne test z angličtiny. V úterý se bude konat test z češtiny a dalších cizích jazyků. Testování skončí ve středu nepovinnou obtížnější variantou zkoušky z matematiky, ke které se přihlásilo asi pět procent zájemců. K výsledkům tohoto testu přihlíží některé vysoké školy při přijímání ke studiu.

Většina maturantů dala letos jako i v minulých letech před matematikou přednost angličtině, u které mají tradičně vyšší úspěšnost. Zkoušky z ní bude dělat 76,6 procent těch, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Zájem o matematiku letos opět poklesl. Přihlášeno je k ní 19,9 procenta maturantů, meziročně o 1,5 procentního bodu méně. Čeština je pro všechny povinná. Pro němčinu, ruštinu, španělštinu nebo francouzštinu jako volitelně povinný předmět se letos rozhodla asi 3,5 procenta prvomaturantů.

Součástí státních maturit jsou standardně i slohy z češtiny a cizích jazyků. S ohledem na to, že se 11. března kvůli šíření koronaviru zavřely školy, je ale pro letošní rok ministerstvo zrušilo. Kvůli koronaviru se zkoušky letos budou konat za zvýšených hygienických opatření. Studenti by měly dbát zejména na dezinfekci rukou a zhruba dvoumetrové rozestupy. Za dodržení těchto podmínek nemusí mít u zkoušky roušky. Podle ředitelů škol, které oslovila ČTK, se ale jinak maturity zřejmě nebudou moc lišit od jiných let.

Profilové zkoušky na úrovni škol se spolu s ústní částí státních maturit budou moct konat od 10. června.