Praha - Maturanti budou mít od jara více času na zvládnutí didaktického testu z češtiny a matematiky i na napsání písemné práce z češtiny. Vyplývá to z technické novely, kterou připravilo ministerstvo školství a která nabude účinnosti 1. listopadu. Novela kromě toho stanoví také nová pravidla zkoušek pro handicapované maturanty. Ministr školství Robert Plaga (ANO) již dříve avizoval, že kromě toho bude jednat i o možnosti větších změn ve státních maturitách.

Takzvaná technická novela maturit prodlouží čas pro psaní didaktického testu z češtiny z hodiny na 75 minut. U písemné práce z češtiny spojí novela dosavadních 90 minut vymezených pro psaní s 20 minutami, ve kterých si dosud studenti vybírali ze šesti zadání. Téma si maturanti během psaní budou moct nově i měnit.

Upraví se také doba vymezená pro napsání testu z matematiky. Zatímco dosud na něj středoškoláci měli 105 minut času, nyní to bude 120 minut. Maturanti, kteří strávili alespoň čtyři roky v rozmezí osmi let před zkouškou v zahraničí, si navíc budou moct požádat o prodloužení času o dalších 10 minut a o dovolení používat při testu překladový slovník.

Novela přinese i některé změny v organizaci maturit, a to hlavně v jejich podzimních termínech. Nově bude muset Cermat zveřejnit výsledky hodnocení písemky z češtiny a cizího jazyka u podzimních zkoušek do 10 dnů, zatímco dosud to musel udělat nejpozději tři dny po ohodnocení všech písemných prací žáků z jedné třídy. Prodlouží se zkouškové období, ve kterém se na podzim bude moct konat ústní část státních maturit. Dosud trvalo od 11. září do 20. září, nově bude začínat 1. září.

Mírně se také upraví podmínky pro handicapované studenty. Stejně jako státní maturita by se jejich znevýhodnění do budoucna měla přizpůsobit i profilová část maturity ve škole.

Současné nastavení maturit kritizuje řada učitelů i odborníků na vzdělávání. Poukazují na to, že přibývá maturantů, kteří u zkoušek neuspějí. Ministr Plaga proto letos na jaře oznámil, že kromě těchto drobných úprav vypracuje obsáhlejší návrh změn ve zkouškách. Jejich jedna úroveň podle něj nemůže vyhovovat všem.

Státní maturita se nyní skládá z testu, písemné a ústní zkoušky. Plaga již dříve řekl, že by byl pro zúžení jen na didaktické testy. Uvedl, že by se písemné práce z češtiny nemusely opravovat centrálně. Zkouška by podle něj mohla mít podobu takzvaného adaptivního testu, ze kterého by středoškoláci dostávali bodové ohodnocení. Někteří odborníci se domnívají, že by na učilištích byla vhodnější mistrovská zkouška.