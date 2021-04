Mattoni zavedla plastové lahve vyrobené ze zálohovaných plastových lahví

Praha - V ČR byly ze zálohovaných plastových lahví vyrobeny další plastové lahve, které se dostaly do spotřebitelského oběhu. Dnes to na tiskové konferenci uvedli zástupci firem Mattoni 1873 a Košík.cz. Původní i nové lahve obsahují 80 procent recyklovaného PET (tzv. rPET). Mattoni se dlouhodobě snaží zavést v ČR systém zálohovaných plastových lahví a plechovek.

Tzv. cirkulární lahve nyní mají za sebou druhou recyklaci "z lahve do lahve". O kolik lahví šlo, zástupci firem neuvedli.

Pilotní projekt odstartoval loni v lednu, zákazníci si mohli vybrat, zda si koupí Mattoni na portálu buď ve variantě s tříkorunovou zálohou, nebo ne. Kurýři si potom neponičené lahve od zákazníků při dalším nákupu znovu vyzvedli. "Více než 50 procent vrací stálí zákazníci a více než 50 procent dává přednost zálohované lahvi," řekl generální ředitel Košík.cz Tomáš Jeřábek. Podle něj před začátkem koronaviru se prodávalo zálohovaných 78 procent. "Po určitý čas jsme nebyli schopni vybírat lahve od našich zákazníků," dodal.

Lahve získaly certifikát od firmy GreenCircle Certified. Podle generálního ředitele Mattoni 1873 Alessandra Pasqualeho jde o první certifikované cirkulární lahve v ČR, možná i v Evropě. "Abychom tento výsledek replikovali na celý trh, potřebujeme ale použité nápojové obaly sbírat mnohem efektivněji prostřednictvím zálohového systému. A potřebujeme úzkou spolupráci všech hráčů na trhu," doplnil.

Například konkurenční Coca-Cola se snaží o jinou cestu, jak nezatěžovat přírodu. Letos na jaře začala prodávat značku vody Natura v plně recyklovaných láhvích. Firma se zavázala, že do roku 2025 bude používat plně recyklovatelné obaly, do roku 2030 pak chce používat v láhvích a plechovkách 50 procent recyklovaného materiálu.

Podle studie analytické firmy EEIP nelze evropských cílů v recyklaci dosáhnout bez povinných záloh u PET láhví a nápojových plechovek. Připravila proto studii, podle které navrhla funkční systém recyklace pro ČR. U podomního sběru nebo využívání sběrných míst se k tak vysokým cílům, jaké plánuje EU, žádná z evropských zemí zatím nedostala. Studii si zadala Mattoni 1873. Proti je ministerstvo životního prostředí a Svaz měst a obcí ČR. Svaz se mimo jiné obává, že vyřazením PET láhví z tříděných kontejnerů lidé budou méně třídit odpady. To ale podle Mattoni není pravda, například podle únorového průzkumu společnosti Kantar lidé v 94 procentech deklarují, že by v třídění pokračovali.

Podle směrnice EU o jednorázových plastech mělo být do roku 2025 vytříděno 77 procent PET láhví, do roku 2029 by mělo jít o 90 procent. "Žádná země bez zálohového systému nedosahuje na závazný cíl 90 procent sběru," uvedla na začátku března za EEIP Dita Tesárková.