Mattoni Muzeum rozšířilo expozici o další artefakty ze 150leté historie značky

Kyselka (Karlovarsko ) - Mattoni Muzeum v Kyselce na Karlovarsku rozšířilo svoji expozici. Muzeum, věnované značce minerálních vod a jejímu zakladateli Heinrichu Mattonimu, se rozrostlo o exponáty z bývalého muzea Mattoni v Nejdku. Sběratel a provozovatel nejdeckého muzea Ladislav Adalbert Sýkora se zároveň stal kurátorem muzea. I do budoucna by se tak unikátní předměty z jeho sbírky měly objevovat i v Mattoni Muzeu v Kyselce, řekl dnes ČTK Sýkora.

"V prvním patře, kde se nacházel koridor původní stáčírny, najdeme repliku stáčecího aparátu, originální špuntovačku z roku 1890, která je původní z této budovy, a řadu dalších věcí, jako jsou původní lahve s původním obsahem minerální vody z 30. let nebo například pečetní hlavice a cínové uzávěry," řekl Sýkora.

Další novinky jsou i ve druhém patře muzea. Nejvzácnějším z artefaktů v muzeu je původní výroční medaile Heinricha von Mattoniho z 1. března 1905 odkazující na 40 let jeho podnikání. Přibyly i historické dokumenty a dobové reálie, jako jsou fotografie, certifikáty ochranných známek, obchodní korespondence, mapy a projekty realizovaných i nerealizovaných staveb.

Do Löschnerova pavilonu, kde muzeum sídlí, se mohou návštěvníci vydat přímo z centra Kyselky nebo zvolit delší trasu Mattoniho stezkou Po stopách skřítků. Tří a půl kilometrová procházka vede po původních promenádních místech a seznámí je s historií obce Kyselka i informacemi o lázních a jejich obnově. Od Mattoni Muzea vede také turistická trasa k rozhledně Bučina.

Letošní rozšíření expozice připadá na rok, kdy značka Mattoni slaví 150 let od svého vzniku. V roce 1873 Heinrich Mattoni odkoupil pozemky v Kyselce a zaregistroval si stáčírnu, která už několik let fungovala a o jejíž vznik se zasloužil, na své jméno. Tehdy začaly také vznikat lázně Kyselka, malé, ale významné lázně, které navštěvovali i osobnosti tehdejšího společenského života. Jak to nakonec dokládá i kronika lázní, která je také k vidění v expozici muzea.